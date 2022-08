Le case (da 80 milioni) di Taylor Swift: dove si trovano e come sono fatte Taylor Swift ha vinto gli MTV video music awards 2022. La famosa cantante americana conta un patrimonio di circa 400 milioni di dollari e proprietà sparse negli USA per un valore di circa 81 milioni di dollari.

La proprietà di Taylor Swift a Rhode Island

Taylor Swift si è aggiudicata il "Video of the Year" agli MTV video music awards 2022 con il brano All Too Well. La cantautrice e attrice statunitense, classe 1989, ha raggiunto la fama già da adolescente e ora è una delle star internazionali più riconosciute e apprezzate al mondo, come hanno dimostrato anche i recenti MTV awards. Taylor Swift all'età di 32 anni conta un patrimonio di circa 400 milioni di dollari e proprietà sparse negli USA per un valore di circa 81 milioni di dollari. Vediamo tutte le case della nota cantante americana da Nashville a New York.

La casa in Pennsylvania dove è cresciuta Taylor Swift

La prima cada di Taylor Swift a Nashville

Dopo aver trascorso l'infanzia in Pennsylvania in una casa in tipico stile coloniale, la famiglia di Taylor Swift si trasferisce a Nashville dove la giovane cantante si forma. Nel centro di Music Row la famosa cantante ha acquistato la sua prima casa, quando aveva solo 20 anni. Si tratta di un appartamento di 300 metri quadrati del valore di 1,99 milioni di dollari. La casa sorge all'interno del noto condominio The Adelicia Penthouse caratterizzato da una posizione ideale nella città con viste panoramiche di Nashville

L’appartamento di Taylor Swift dentro The Adelicia Penthouse a Nashville

La villa di The Last Great American Dynasty

Taylor Swift ha comprato a 24 anni, nel 2013, una villa per le vacanze sulla spiaggia di Watch Hill, nel Rhode Island. La villa da 17,75 milioni di dollari è stata pagata in contanti. Si tratta di una proprietà da 1.115 metri quadrati vista mare. La casa è stata l'ambientazione di molte delle feste di Taylor che la cantante racconta nel brano "The Last Great American Dynasty" che è stato ispirato proprio da un vecchio proprietario della villa.

La Holiday House di Taylor Swift

Le proprietà di Taylor Swift a New York

Taylor Swift trascorre per lavoro è costretta a trascorrere molo tempo a New York ed è per questo che nel 2014 ha scelto di comprare due attici nel quartiere di Tribeca per un valore di 20 milioni di dollari. I due appartamenti sono stati collegati per creare un'unica imponente abitazione da 770 metri quadrati. L'enorme attico comprende dieci camere da letto e dieci bagni. Nel 2015, Taylor Swift ha poi acquistato anche una casa a schiera da 18 milioni di dollari a New York, nell'edificio accanto ai due attici. Infine nel 2018 la cantante ha aggiunto un ulteriore appartamento nello stesso edificio dei due attici a Manhattan.

L’edificio di Tribeca dove Taylor Swift possiede diverse proprietà

Una storica villa a Beverly Hills

Il vero fiore all'occhiello delle proprietà di Taylor Swift si trova a Beverly Hills ed è la storica villa del produttore cinematografico Samuel Goldwyn che la cantante ha comprato nel 2015 per 25 milioni di dollari. La nota attrice e cantautrice sta restaurando la proprietà per riportarla al suo originario splendore. L'abitazione si trova al 1200 Laurel Lane a Beverly Hills ed è stata progettata da Douglas Honnold e George Vernon Russell. La villa è stata completata nel 1934, non è tra le proprietà più grandi e spettacolari di Los Angeles, ma è stata inserita nell'elenco dei National Historic Landmark per le sue caratteristiche uniche. Al suo interno si trova anche lo studio di registrazione di Taylor Swift che la cantante chiama Kitty Committee Studio.