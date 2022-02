Dove vive Iva Zanicchi, la villa di lusso in Brianza immersa nel verde Iva Zanicchi parteciperà al Festival di Sanremo 2022. Nell’attesa di vedere la nota cantante sul palco dell’Ariston, scopriamo dove abita Iva Zanicchi e com’è fatta la sua casa in Brianza.

A cura di Clara Salzano

Iva Zanicchi mostra il premio vinto a Sanremo nel 1974

Iva Zanicchi torna a cantare al Festival di Sanremo 2022. La nota cantante è la donna che ha vinto più volte al Festival e quest'anno si presenta sul palco dell'Ariston con la canzone "Voglio amarti". Nell'attesa di vedere la sua esibizione durante la manifestazione canora più attesa d'Italia, scopriamo dove abita Iva Zanicchi e com'è fatta la sua casa in Brianza dove vive con il compagno Fausto Pinna.

Iva Zanicchi al pianoforte della sua casa

Dove vive Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, classe 1940, è una delle cantanti italiani più amate, poliedriche e premiate della storia della musica italiana con tre vittorie al Festival di Sanremo (1967, 1969, 1974). Originaria dell'Emilia Romagna, Iva Zanicchi vive in una villa immersa nel verde, in Lombardia, col compagno di una vita, Fausto Pinna. La coppia abita in Brianza e sono numerose le immagini condivise dalla nota cantante in cui si possono notare i dettagli della loro dimora.

Iva Zanicchi nel suo salotto di casa

Com'è fatta la casa di Iva Zanicchi

La villa di Iva Zanicchi è un'abitazione su più livelli nel verde della Brianza. La casa è circondata da un grande e curato giardino di cui la cantante si prende cura personalmente.

Il giardino di casa di Iva Zanicchi

L'abitazione di Iva Zanicchi è caratterizzata da diversi ambienti molto ampi in cui la nota cantante si mostra spesso in video e foto di vita quotidiana. Grandi vetrate e una terrazza con patio permettono alla casa di essere molto luminosa e di percepire come se non ci fosse separazione tra interno e l'esterno pieno di verde.

Iva Zanicchi mentre si prende cura del giardino della sua casa

Il salone di Iva Zanicchi è una grande stanza open space dove trova collocazione il suo amato pianoforte, una serie di divani damaschati in rosso e oro e mobili antichi che rendono la stanza austera ed importante.

Iva Zanicchi nel salone di casa

Dalle immagini condivise sui social si vede inoltre anche un'altro divano della casa di Zanicchi, bianco, moderno e accogliente che probabilmente si trova in un altro salotto più familiare. La cucina e la sala da pranzo della villa di Iva Zanicchi è arredata in stile rustico con un lungo tavolo di legno dove la cantante gioca spesso a carte con il compagno Fausto Pinna.

Iva Zanicchi ama cucinare e spesso pubblica numerosi video dalla cucina della sua villa in cui suggerisce ricette succulente da rifare in casa propria.

La cucina di Iva Zanicchi

Attraverso le foto e i video condivisi sui social è stato possibile notare le maioliche tradizionali bianche e blu che caratterizzano la cucina di Iva Zanicchi e le numerose opere alle pareti, accessori vari e complementi di design che rendono la villa un'abitazione calda e accogliente.