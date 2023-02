Dove vive Elisa: la casa della cantante nel verde e con soffitti alti Elisa si è esibita il 10 febbraio 2023 al Festival di Sanremo 2023 in duetto con Giorgia nella serata delle cover. Vediamo dove abita la cantante triestina e com’è fatta la sua casa.

Elisa Toffoli, o semplicemente Elisa, è una delle cantanti più famose e amate in Italia. Con alle spalle oltre venticinque anni di carriera e nove dischi d'oro, la musicista di origini triestine è tornata sul palco dell'Ariston, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2001 ed essere arrivata seconda alla 72esima edizione della manifestazione canora. Elisa si è esibita il 10 febbraio 2023 al Festival di Sanremo 2023, questa volta non in gara ma in duetto con Giorgia, nella serata delle cover. Dopo l'incredibile esibizione, vediamo dove abita Elisa e com'è fatta la sua casa.

Dove vive Elisa in Italia

Elisa è nata a Trieste nel 1977 e la sua vita è stata un grande viaggio energico all'insegna della musica che l'ha portata a Londra e poi di ritorno in Italia. La nota cantante, diventata famosa per il suo stile musicale unico e i primi brani cantanti in inglese, oggi vive con il marito Andrea Rigonat, chitarrista e produttore musicale, sposato nel 2015, da cui ha avuto i figli Emma Cecile nel 2009 e Sebastian nel 2013.

La cantante di origini triestine non condivide molte immagini e video della sua vita privata ma d alcuni contenuti passati è stato possibile individuare una casa di Elisa a Milano dove ha vissuto vari anni e un recente ritorno della musicista nel suo Friuli, dove ha acquistato una casa in campagna immersa nel verde.

Com'è fatta la casa di Elisa

Non sono molte le foto della casa di Elisa ma da alcune immagini condivise è stato possibile notare ambienti domestici molto luminosi, con soffitti alti e arredi nei toni del bianco e del beige.

L'abitazione di Elisa, dove vive col marito e i figli, si sviluppa su più livelli con una grande sala per tutta la famiglia al piano terra, caratterizzata da ampi divani bianchi e molte piante. In casa si trova anche una stanza dove Elisa spesso si mostra al pianoforte, piena di luce ed intimità, proprio come la musica della famosa cantante.