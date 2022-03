Dove vive Alvin, inviato all’Isola dei Famosi 2022: la casa con giardino e studio di registrazione Prende il via l’Isola dei Famosi 2022 dal 21 marzo 2022 su Canale 5 in cui Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, si conferma l’inviato speciale dall’Honduras. Scopriamo dove vive e com’è fatta la sua casa.

Dal 21 marzo 2022 inizia l'Isola dei Famosi 2022, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 per il secondo anno consecutivo. Per questa nuova edizione del programma, in cui i naufraghi saranno divisi in coppie e single, assistiamo ad un cambio di opinionisti mentre Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, si conferma l'inviato speciale in Honduras. Nell'attesa di vederlo in tv, scopriamo dove vive Alvin e com'è fatta la sua casa.

Dove abita Alvin, inviato all'Isola dei Famosi 2022

È tutto pronto per l'Isola dei Famosi 2022 in cui Alvin farà da inviato sul posto. Il conduttore televisivo e radiofonico, diventato famoso con i suoi esordi su Disney Channel, seguirà il programma dall'Honduras. In Italia Alvin vive con la moglie Kali Wilkes e i due figli, Tomme e Ariel in una casa con giardino.

Non si dove si trovi la casa di Alvin, originario di Rho, ma sono numerosi i post che il conduttore radiofonico condivide sui social in cui si possono vedere i dettagli della sua abitazione familiare.

Com'è fatta la casa di Alvin

L'abitazione di Alvin è una casa con giardino con diverse stanze. C'è persino uno studio di registrazione dove l'inviato dell'Isola dei Famosi registra la sua musica, spesso anche con i figli.

Alvin infatti non è solo un conduttore televisivo e radiofonico ma anche produttore, compositore e cantante conossiuto con gli pseudonimi Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Ma.

Opere d'arte alle pareti, molte delle quali fatte da Alvin, tavola da surf e divanetti in stile barocco rivestiti con tessuti a fumetti caratterizzano gli interni della casa del conduttore radiofonico, che si mostra spesso in diversi video con i figli con cui si diletta anche a fare musica.

Il giardino è uno degli spazi della casa più caratteristi dove spesso Alvin si diverte con i figli realizzando divertenti post su Instagram immersi nella natura.