video suggerito

Dove comprare una casa sul mare a meno di 400 euro Avete sempre sognato di acquistare una casa vacanze ma senza spendere troppo? Da oggi il vostro desiderio potrà trasformarsi in realtà con meno di 400 euro: ecco dove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avete sempre sognato di acquistare una casa al mare, così da poter trascorrere ogni weekend e periodo di ferie di fronte un panorama meraviglioso e rilassante? La cosa che forse non sapete è che non serve necessariamente un enorme patrimonio per trasformare il desiderio in realtà, basta semplicemente puntare sulle coste del Mar Nero. Spulciando i siti di agenzie immobiliare sparse in giro per il mondo, si scopre che proprio in quelle zone si possono trovare delle abitazioni in vendita a meno di 400 euro: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Perché le case sulle coste del Mar Nero vengono vendute a prezzi bassissimi

Comprare una casa a meno di 400 euro? Sebbene a primo impatto sembri solo un'utopia, in verità è possibile e la cosa particolare è che con questa cifra non bisogna neppure accontentarsi di immobili "horror" che cadono a pezzi o dispersi nel nulla. Le zone più economiche dove acquistare un'abitazione che potrebbe diventare tranquillamente una casa vacanze sono le coste del Mar Nero, dunque nei pressi delle meravigliose spiagge della Romania e della Bulgaria. Si tratta di luoghi poco turistici (ed è proprio per questo che i prezzi qui sono ancora bassi) ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, sono davvero splendidi, con mare cristallino, boschi, pinete e hotel a 5 stelle.

Le case low-cost con vista mare

Spulciando i siti di alcune delle agenzie immobiliari più economiche al mondo, si trovano facilmente delle adorabili casette super low-cost sulle coste della Romania e della Bulgaria. Si tratta di costruzioni in legno a circa 15 minuti d'auto dal mare, hanno bisogno di qualche ristrutturazione ma in compenso costano solo 380 euro. Se non ci fossero foto e recensioni degli acquirenti, verrebbe da pensare subito che ci si trova di fronte una truffa, ma la verità è solo che queste abitazioni sorgono in zone ben lontane da ogni forma di overtourism, dove quindi la "bolla immobiliare" non ha ancora raggiunto cifre esorbitanti. Spostandosi sul lungomare, invece, si sale a 3.000/4.000 euro, prezzi ugualmente abbordabili, soprattutto se paragonata a quelli degli immobili italiani "con vista"). In quanti prenderanno in considerazione un "investimento" simile?