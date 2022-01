Dalla Reggia di Caserta alla Casa di Giulietta: quanto costerebbero i monumenti più famosi d’Italia Quale sarebbe il valore immobiliare al giorno d’oggi degli iconici monumenti italiani? Dalla Reggia di Caserta alla Casa di Giulietta, da Castel Del Monte alla Villa Reale di Monza, ve ne sveliamo il costo.

Tutti ricorderanno la scena del famoso film Totò Truffa 62 in cui il comico napoletano riesce a far comprare la Fontana di Trevi ad un turista italoamericano: "Questa è la famosa Fontana di Trevi, appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette? Cavaliere Ufficiale Antonio Trevi…E perché non ti compri la fontana mia? Con dieci milioni te la cavi". In questo articolo non proviamo a vendere nessuno dei più iconici monumenti d'Italia ma a capire quale sarebbe il loro valore immobiliare al giorno d'oggi, dalla Reggia di Caserta alla Casa di Giulietta, da Castel Del Monte alla Villa Reale di Monza.

La Reggia di Caserta

Quanto costerebbe oggi comprare i più famosi palazzi, castelli e ville storiche d'Italia? È la risposta che hanno provato a dare gli esperti di Wikicasa.it, il portale che raccoglie annunci immobiliari di professionisti, che hanno appunto valutato il valore immobiliare di monumenti come la Reggia di Caserta o la Villa Reale di Monza. La Reggia di Caserta fu edificata nel 1750 da Carlo di Borbone come centro ideale del nuovo Regno di Napoli. Progettata all’architetto Luigi Vanvitelli, non aveva nulla da invidiare alle altre residenze reali d'Europa con i suoi scenografici giardini, le sale da ballo e gli appartamenti lussuosi. Oggi per una cifra pari a 123.100.00 euro potreste godere anche voi di una vita da re.

Villa Reale di Monza

Realizzata in stile neoclassico su progetto di Piermarini, la Villa Reale di Monza fu ostruita per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria tra il 1777 e il 1780 come residenza estiva del figlio Ferdinando. L'iconico monumento si ispira al modello delle ville lombarde. Nel 1868 Vittorio Emanuele II di Savoia regalò la Villa Reale di Monza al figlio Umberto I e oggi una donazione del genere varrebbe 98.370.000 euro.

Casa di Giulietta

Tutto il mondo conosce la storia d'amore terna tra Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi raccontata da Shakespeare e ambientata a Verona. E proprio nella città veneta si trova la Casa di Giulietta, un edificio di fine XIII – inizio XIV secolo, che fece da cornice alla celebre opera shakesperiana. Gli esperti di Wikicasa hanno immaginato un lieto fine di Romeo e Giulietta come coppia di sposi contemporanei che potrebbero desiderare di vendere la casa di famiglia per una dimora più grande: "Quanto varrebbe oggi la residenza dei Capuleti?": 3.300.000 euro.

Castello di Miramare

Affacciato sul mare e circondato da un ampio e lussureggiante parco verde, il Castello di Miramare fu edificato nel 1855 per volontà dell’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo che voleva costruire alle porte di Trieste una residenza degna del suo rango. Il castello comprende un parco ricco di tantissime specie di piante e fiori rari, che l’arciduca portava con sé di ritorno dai suoi viaggi. Costruito in stile eclettico dall'architetto austriaco Carl Junker, il Castello di Miramare è soprannominato la ‘piccola Vienna sul mare’. Per una residenza da sogno come questa oggi ci vorrebbero 15.650.000 euro e un buon giardiniere.

Castel del Monte

"La leggenda narra che questo castello fosse stato costruito per volere di Federico II di Svevia per custodire il sacro Graal, calice dell’ultima cena noto per le sue proprietà mistiche", racconta Pietro Pellizzari, Ceo di Wikicasa.it, "Essendo privo di fossati e in una posizione poco strategica, non è un tipico castello ed è stato definito dagli storici come il tempio del benessere fisico e spirituale in cui l’imperatore amava immergersi periodicamente". Oggi Castel del Monte avrebbe un costo di 11.780.000 euro. Per ottenere questi valori: “Gli immobili valutati sono un pezzo di storia (preziosissimo) del nostro Paese, ma il metodo che abbiamo utilizzato per valutarli è moderno e velocissimo, perché sfrutta dati e tecnologia, tenendo in considerazione numerosi parametri, riuscendo così ad offrire una stima molto realistica ed utile a dare il giusto valore al proprio immobile”.