Cosa fare per tenere l’albero di Natale in casa per tutto l’anno

Chi ha detto che l’albero di Natale addobbato è una prerogativa esclusiva delle feste di fine anno? La verità è che lo si può tenere in salotto anche dopo le festività: ecco come fare.

Chi non ama avere un albero perfettamente addobbato in casa, da illuminare quando cala il sole, così da portare un tocco di magia agli ambienti domestici? Che si sia seguita la mania del "Natale in anticipo" o che lo si sia decorato l'8 dicembre come richiede la tradizione, non importa, la cosa certa è che sono già moltissimi coloro che si lasciano travolgere dall'ansia al pensiero di doverlo smontare il 6 gennaio. La verità, però, è che non bisogna necessariamente farlo, anzi, lo si può lasciare per tutto l'anno in salotto con alcuni trucchi particolari: ecco quali.

Perché lasciare l'albero addobbato in casa per tutto l'anno

Chi ha detto che l'albero addobbato è una prerogativa esclusivamente natalizia? I tempi sono cambiati e il trend del momento impone di tenere l'abete di Natale in casa per tutto l'anno. Il motivo è molto semplice: non solo dona allegria e magia agli ambienti domestici, è anche l'arredo perfetto per esprimere la propria creatività in modo originale e fantasioso. Sebbene la tradizione imponga di smontarlo il 6 gennaio, ovvero l'ultimo giorno delle festività natalizie, a partire dal 2026 non lo si dovrà più fare e lo si potrà lasciare in salotto per tutto l'anno, dunque fino al Natale successivo. Tutto ciò che serve per farlo? Pianificazione, organizzazione e fantasia.

L'albero di Natale addobbato in modo diverso in base al periodo dell'anno

Come fare per tenere in casa l'albero di Natale addobbato anche dopo le festività? Basta modificare le decorazioni scelte, adeguandole di volta in volta alla ricorrenza che si celebra in quel momento dell'anno oppure alla stagione. Cuoricini rossi per San Valentino, maschere da Arlecchino a Carnevale, pulcini e coniglietti per Pasqua, margherite e mimose per la primavera: sono sempre di più gli utenti dei social che amano reinterpretare l'albero in modo diverso ogni mese. Il risultato? Non solo si dà vita a un'atmosfera magica e gioiosa capace di migliorare l'umore, si evita anche di ingombrare spazio inutile in stanzini e cantine. In quanti seguiranno questa mania dopo Natale?