Come decorare la tavola di Capodanno 2023: idee, tendenze e colori Dai palloncini ai coriandoli, dal centro tavola scintillante ai bicchieri dello champagne, sono tante le decorazioni da usare per la tavola e celebrare il capodanno in grande stile.

A cura di Clara Salzano

La tavola di capodanno 2023

È iniziato ormai il conto alla rovescia per Capodanno, il 2023 è ormai vicino ed è arrivato il momento di pensare a cosa fare per festeggiare l'anno nuovo. C'è chi sceglierà di fare una vacanza, chi di organizzare un party in un locale alla moda e chi invece vorrà festeggiare a casa con gli amici o la famiglia. Se tuttavia il menu e i l'outfit sono scelte puramente personali, decorare la tavola della festa è influenzata dalle tendenze del momento. Vediamo alcune idee per apparecchiare con stile la tavola di Capodanno 2023.

Posate dorate Zara Home per la tavola di Capodanno

La tavola di Capodanno con posate dorate e dettagli neri

Capodanno è l'occasione perfetta per dare il meglio di sé con decorazioni scintillanti e alla moda in modo da ricreare in casa l'atmosfera per le feste ideale. Per celebrare la fine dell'anno una tavola nei toni del nero, dell'oro e dell'argento è una certezza incontrastata ogni Capodanno. Non bisogna inoltre dimenticare di usare palloncini, coriandoli, bicchieri per lo champagne e centro tavola brillanti, per rendere la celebrazione di quest'anno indimenticabile. Piatti e tovaglioli neri sono perfetti ad esempio con posate dorate e flute di vetro grigio e bordi in oro.

Coriandoli e palloncini per la tavola di Capodanno 2023

Orologi argentati per decorare la tavola per il cenone

L'argento come l'oro richiama la fastosità delle feste e il brillare dello champagne e degli outfit di Capodanno, tra paillette e strass. Le decorazioni argentate, come posate, calici o candelabri, si abbinano bene ad eleganti piatti in porcellana chiara e tovaglie decorate. Per Capodanno si può inoltre scegliere di addobbare la tavola argentata con orologi e sveglie che segnino l'inizio del nuovo anno.

Leggi anche Come apparecchiare la Tavola di Natale 2021, 5 idee e decorazioni di tendenza

La tavola argentata con orologi segnatempo per aspettare la fine dell’anno

La mise en place nei toni scuri

La fine dell'anno è sempre un momento carico di significato e celebrarlo con le persone care può essere il modo più emozionante per iniziare il 2023. Ecco perché è importante decorare la tavola di Capodanno per trasmettere la gioia della festa. Oltre il nero, oro e argento, ci sono tante altre nuance di colore che si possono usare per creare una tavola festosa. I toni scuri ed eleganti, come il bordeaux o il viola, con accenti dorati, possono ad esempio rendere davvero speciale la tavola di Capodanno.

Il centro tavola scintillante

Per arricchire la tavola di Capodanno, oltre a posate dorate e bicchieri sontuosi, si può puntare su alcuni dettagli con un centro tavola di sfere specchiate che renderanno qualsiasi decorazione speciale. Tovaglia e tovaglioli in tessuti pregiati contribuiscono a creare la giusta atmosfera delle feste e a far risaltare il centro tavola scintillante che conquisterà tutti gli ospiti.

Decorazioni scintillanti per Capodanno 2023 come palle specchiate per centro tavola

I segnaposto riutilizzabili e originali

Può essere inoltre conveniente utilizzare segnaposto con una doppia funzione come i cappellini triangolari che sulla tavola rendono qualsiasi decorazione festosa e dopo la cena diventano un elemento decorativo per un outfit perfetto in vista della Festa. I più volenterosi potranno invece creare forme con i tovaglioli da usare poi all'occorrenza. Festoni e stelle filanti sulla tavola nella stanza renderanno inoltre ogni decorazione degna dei migliori festeggiamenti.