Chiara Ferragni, nella nuova casa c’è una palestra personale (col suo attrezzo preferito) “Amo troppo la nuova palestra”: con queste parole l’imprenditrice ha svelato l’attrezzo principale della stanza pensata per l’allenamento nella nuova casa.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez trascorreranno il loro primo Natale nella nuova casa. La famiglia al completo si è ufficialmente trasferita da poche settimane e si stanno godendo i nuovi spazi. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, hanno acquistato un appartamento nel cuore di Milano. Assieme ai due figli, Leone e Vittoria, hanno dovuto dire addio all'abitazione che li ha ospitati per ben cinque anni. L'hanno lasciata un po' a malincuore: a quel luogo sono legati tanti bei ricordi preziosi, di momenti felici. Ma ora sono pronti a costruirne di nuovi in quella appena inaugurata. Piano piano l'imprenditrice ne sta mostrando a fan e follower tutti i dettagli.

Le stanze preferite di Chiara Ferragni nella casa nuova

Chiara Ferragni ha studiato ogni dettaglio della nuova casa, affinché venisse realizzata l'abitazione dei suoi sogni. Sin dall'inizio ha supervisionato passo dopo passo i lavori, tenendo costantemente aggiornati fan e follower sull'avanzamento. Ora che è ufficialmente entrata sta godendo di tutti gli spazi. Alcuni li ama particolarmente. Tra le sue stanze preferite c'è la sala cinema coi maxi divani rossi, pensata per pomeriggi in famiglia o serate tra amici, da trascorrere guardando un buon film. C'è poi quella che Fedez ironicamente ha soprannominato: la Rinascente. È l'immensa cabina armadio dell'imprenditrice, con tanto di postazione parrucchiere. Un'altra stanza che ama molto è quella dove si allenerà.

In casa dei Ferragnez c'è una palestra

Da diverso tempo, per tenersi in forma Chiara Ferragni pratica il pilates, una disciplina di cui è molto appassionata anche la sorella Valentina. Spesso, l'imprenditrice si è mostrata durante le sessioni di allenamento, solitamente svolte in una palestra di Milano. Ma nel progettare la casa dei suoi sogni, l'influencer ha previsto anche una palestra personale dove potersi prendere un momento per sé. Il pezzo forte è il tanto amato reformer, un attrezzo molto in voga ultimamente: è simile a un lettino e permette di eseguire un allenamento completo che potenzia i muscoli di tutto il corpo, migliorando la postura e la flessibilità articolare.