Buckingham Palace, un intruso entra nelle scuderie reali: cosa è successo a corte Qualche giorno fa un intruso ha fatto irruzione a Buckingham Palace, riuscendo a raggiungere indisturbato le scuderie reali: ecco cosa è successo al sistema di sicurezza della residenza.

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre creduto che i sistemi di sicurezza di Buckingham Palace fossero impeccabili? A quanto pare vi sbagliavate e, nonostante l'apparente rigorosità delle guardie reali, esiste qualche falla nell'organizzazione. A dimostrarlo è stato quanto accaduto di recente: un uomo è riuscito a introdursi nel palazzo dei Windsor, destando non poca preoccupazione tra i membri della Royal Family, soprattutto Carlo e Camilla, i nuovi sovrani che usano regolarmente la residenza come sede operativa. Come ha fatto un intruso a superare qualsiasi controllo e raggiungere le scuderie reali? Ecco tutto quello che è successo a corte (e tutte le altre volte in cui è capitata una cosa simile).

Cosa è successo a Buckingham Palace

Si chiama Awad Rovalino, ha 25 anni ed è diventato famoso per essere entrato di nascosto a Buckingham Palace. Lo scorso sabato, infatti, ha aggirato la sorveglianza del palazzo e, dopo aver scavalcato i cancelli, è riuscito a raggiungere indisturbato le scuderie reali, ovvero il luogo in cui vengono conservate le storiche e preziose carrozze di casa Windsor. La sua impresa, però, non ha avuto vita lunga: è stato bloccato dalle guardie poco dopo "l'invasione" ed è poi stato portato alla stazione di polizia più vicina. Naturalmente è stato subito arrestato e ora sarà costretto a testimoniare dinanzi a un giudice con l’accusa di violazione di un sito protetto.

Buckingham Palace

Tutte le volte che degli intrusi sono entrati nei palazzi reali

Sebbene solo in pochi lo ricordino, non è stata la prima volta che un intruso si è introdotto nelle residenze reali, anzi, negli anni è successo spesso. Nel 2022, ad esempio, Padre Cruise si spacciò per un amico del cappellano militare Matt Coles e riuscì a dormire a Windsor. Un anno prima, invece, sempre nella tenuta di Windsor un ragazzo intenzionato a uccidere Elisabetta II entrò a corte con una balestra, raggirando ogni sistema di sicurezza. L'intruso "reale" più famoso della storia? Michael Fagan, che nel 1982 raggiunse addirittura gli appartamenti privati della regina, sedendosi sul letto mentre lei dormiva. Al risveglio fu Sua Maestà a chiedere soccorso al valletto, mantenendo però la compostezza che l'ha sempre contraddistinta. Insomma, a quanto pare esistono diverse "falle" nella sicurezza dei palazzi reali e di tanto in tanto qualcuno prova ad approfittarne, pur sapendo di rischiare delle terribili sanzioni.