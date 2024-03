Beatrice Valli e Marco Fantini mostrano la nuova casa: dalla cucina con isola al letto gigante Camera da letto, soggiorno, sala da pranzo, bagno, cucina: Beatrice Valli e Marco Fantini hanno mostrato nel dettaglio la nuova casa in un home tour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Beatrice Valli e Maro Fantini nella nuova casa

Circa quattro mesi fa Beatrice Valli e Marco Fantini hanno condiviso con fan e follower una grossa novità: il trasferimento in una nuova abitazione, la casa dei loro sogni. La coppia è abituata a mostrare tutto sui social, dove sono seguiti da una nutrita community. Il loro amore è sotto l'occhio della telecamera sin dall'inizio. Si sono conosciuti e innamorati nel programma Uomini e Donne: lui era il tronista e lei la corteggiatrice. Dal fatidico momento della scelta non si sono mai più lasciati e la storia prosegue dal 2014. La famiglia in questi nove anni si è allargata: nel 2017 la nascita di Bianca, nel 2020 quella di Azzurra. La modella è anche mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione. Tutti e cinque si stanno godendo la nuova abitazione, di cui la coppia ha mostrato finalmente tutti i dettagli in un home tour.

Cucina

Come è fatta la casa

La nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini si trova a Milano nel prestigioso e moderno quartiere di City Life. Si sono affidati a AMDB Architetti e sui social hanno persino creato un account (Vallinis' Home) dove testimoniare l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione e tutti i dettagli dell'arredamento. Entusiasti i due hanno finalmente mostrato qualcosa in più della casa, svelandone i dettagli delle varie stanze.

Sala da pranzo

L'home tour è una tipologia di video molto gettonato sui social e difatti. fan, curiosissimi, lo hanno molto apprezzato. La cucina è la stanza più importante, perché è lì che la famiglia si riunisce al completo per condividere i pasti e raccontarsi le rispettive giornate. Adiacente, c'è anche una seconda cucina più piccola.

Soggiorno

Nella sala da pranzo spicca il lampadario di Giopato con iconico design a bolle che garantisce un gioco di mille riflessi e un enorme tavolo circondato da sedie effetto peluche. Tutto è in colori neutri, tenui e delicati. Il risultato è un aspetto estremamente elegante. sofisticato. Enorme il soggiorno, con libreria e caminetto, due esplicite richieste di Beatrice Valli. La camera da letto è ampia e spaziosa e spicca un letto di dimensioni extra large.

Camera da letto

Questa è invece stata un'esplicita richiesta di Marco Fantini: il suo desiderio era avere un letto che potesse accogliere l'intera famiglia, perché essendo tutti e tre i bambini ancora piccoli, capita spesso di dormire tutti insieme la notte.

Bagno

In camera c'è anche un televisore a scomparsa, nascosto dietro una foto della coppia, ritratta nel giorno del matrimonio. Infine il bagno: grande vasca da bagno con postazione trucco, dominata da un grande specchio, a cui si aggiunge il doppio lavandino.