Apre al pubblico la casa di Jane Birkin: la visita è a cura della figlia Charlotte L’appartamento al 5bis di rue de Verneuil a Parigi si trasforma in “Maison Gainsbourg”, per rivivere le atmosfere quotidiane dei cantanti di Je T’aime…Moi Non Plus.

A cura di Arianna Colzi

Serge Gainsbourg e Jane Birkin nella loro casa a Parigi

Ci ha vissuto per 22 anni, Serge Gainsbourg, al 5bis di rue de Verneuil a Parigi, nel 7°arrondissement. Una casa che porta dentro di sé i segni di quello che ha vissuto ed è stato il cantautore francese, che proprio qui, nel suo letto, venne a mancare nel 1991. Ora Maison Gainsbourg apre finalmente al pubblico, il prossimo 20 settembre. Qui visse con la compagna, l'attrice e cantante Jane Birkin, per più di dieci anni, insieme alle loro due figlie, Kate e Charlotte.

La casa e il museo, l'omaggio di Charlotte Gainsbourg ai genitori

Proprio Charlotte Gainsbourg ha curato negli ultimi 30 anni il progetto che permetterà di aprire al pubblico gli spazi dove visse il cantante. Dall'altro lato della strada, al numero 14, sarà aperto un vero e proprio museo dove saranno esposti oggetti, vinili e riviste legati alla carriera e alla vita di Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Sempre al numero 14, prenderà vita anche un caffé piano-bar in memoria del cantautore, Le Gainsbarre.

Una foto di Serge Gainsbourg e Jane Birkin sul muro di rue de Verneuil

La figlia Charlotte ha trasformato la casa di cui voleva disfarsi, perché troppo forte era il dolore legato alla perdita del padre, in un omaggio comunitario ai genitori: i fan, infatti, dallo scorso 16 luglio, dopo la scomparsa della cantante all'età di 76 anni, hanno depositato e continuano a depositare fiori e scritti per rinnovarne il ricordo sia per Birkin, sia per Gainsbourg. Per 30 anni infatti, Gainsbourg ha semplicemente manutenuto la casa, togliendo via la polvere e sistemando piccole cose: perfino il patron di Kering, François Henri Pinault, si era offerto di finanziare un possibile progetto, ma alla fine ha scelto di farlo a modo suo, con i suoi tempi.

Serge Gainsbourg nel suo studio a Parigi © Christian Simonpiétri via Getty Images

I segreti della casa di Jane Birkin e Serge Gainsbourg

Le voci sull'apertura della casa si rincorrevano da molti anni, ma solo questa primavera è stata annunciata la conclusione del progetto: sono stati messi in vendita 15mila biglietti, andati tutti esauriti in 24 ore. La visita alla casa è intima come lo erano le atmosfere evocate dal cantante di Je T’aime…Moi Non Plus: l'esperienza, infatti, è resa ancora più particolare perché potranno entrare solo sei persone contemporaneamente, con ingressi di due alla volta. Inoltre, ad accompagnare i visitatori, sarà proprio la voce dell'ex inquilina di rue de Verneuil, Charlotte Gainsbourg, che in cuffia racconterà – in francese e in inglese – gli aneddoti e i segreti dietro le mura di quella che era casa sua.