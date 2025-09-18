Spit play, la fantasia sessuale di chi si eccita sputando e sfidando i tabù sociali

Sputare non è mai stato così sexy come nel caso dello Spit Play. Dietro questa pratica sessuale poco conosciuta si nascondono meccanismi psicologici, tabù infranti e dinamiche di potere, ne abbiamo parlato con un esperto.

Continua il nostro viaggio nel mondo delle fantasie sessuali meno conosciute, se l'ultima volta abbiamo parlato dell'Auralismo e dei suoni sessuali, questa volta parliamo di sputo. È praticamente impossibile fare sesso senza che non si usi la saliva in qualche modo, che sia attraverso baci, sesso orale, morsi o molto altro. Ma ci sono persone che si eccitano proprio giocando con la saliva durante l'atto sessuale, rendendola il centro della loro fantasia sessuale. La pratica sessuale che deriva da questa preferenza prende il nome di Spit Play e abbiamo chiesto al Dott. Antonio Catarinella, psicologo psicoterapeuta specialista in psicologia clinica e consulente delle identità sessuali presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, di spiegarci come funziona e quali sono i suoi meccanismi psicologici.

Che cos'è lo spit play e come funziona

Il Dott. Catarinella spiega che lo spit play è "una pratica sessuale che si serve della saliva come elemento di stimolazione e come elemento di eccitazione. La saliva può essere scambiata fra partner attraverso lo sputo sul viso, sul corpo, sui genitali, dipende insomma dalla specifica sessione e si colloca all'interno delle cosiddette body fluids fantasies, cioè tutte quelle fantasie legate proprio ai fluidi corporei". Lo spit play fa parte delle fantasie sessuali BDSM e il luogo dello spunto viene deciso tra i partner. Possono essere svariati punti del corpo, più spesso le parti coinvolte sono il viso, la bocca e i genitali. Il viso, in particolare, è la parte del corpo più simbolica a livello psicologico: "il viso trasmette una componente emotiva e quindi di scambio fra le persone. È proprio attraverso il viso che si attivano le dinamiche di potere, di sottomissione (sempre consensuale) e di feedback anche fra partner sessuali", spiega l'esperto.

L'aspetto psicologico dello spit play

In generale, gli aspetti e gli stimoli psicologici dietro le fantasie sessuali sono molteplici e così vale anche per lo spit play, spiega Catarinella. Il primo è sicuramente quello del condizionamento erotico. Secondo alcuni modelli studiati in ambito psicologico, gli stimoli inizialmente neutri o magari negativi, come lo sputo, possono acquisire una valenza erotica se associati ad alcuni contesti sessuali o contesti piacevoli, creando quindi esperienze significative. Si riscontra anche un aspetto neurobiologico. L'esperto spiega che alcune ricerche sulle fantasie sessuali hanno dimostrato che durante la pratica dello spit play c'è un'attivazione del sistema dopaminergico, ovvero quel sistema che, stimolando i circuiti di ricompensa e gratificazione, amplifica l'eccitamento e quindi è responsabile dell'orgasmo. Ovviamente il dottore fa un importante disclaimer per la pratica dello spit play, sottolineando come sia sempre importante praticarla rigorosamente nel consenso totale e preferibilmente quando la persona si sente confident, non necessariamente in un contesto di coppia, ma sicuramente in un contesto di armonia.

Una fantasia sessuale che sfida i tabù

Le fantasie sessuali sono state per tanto tempo viste come un tabù per diversi motivi socio-culturali, come bigottismo religioso, imposizioni famigliari, controlli patriarcali o vergogna personale. Lo Spit Play in particolare può essere letta come un modo per infrangere questi tabù sociali, dal momento che è riuscita ad attribuire un aspetto positivo ed eccitante ad una pratica, lo sputo, che nella società è considerata in genere offensiva, disgustosa, una vera mancanza di rispetto. Infatti, erotizzando lo sputo si ribalta in un certo senso questa condizione sociale. Lo spit play riesce a trasformare quello che è ripugnante in un'esperienza di piacere, proprio come per alcune pratiche del BDSM. Inoltre, se letta in questo modo, è possibile che la consapevolezza di infrangere dei tabù possa aumentare l'eccitamento durante il rapporto sessuale. Consenso e sex positive, ovvero l'escludere del tutto il giudizio dall'ambito sessuale, rimangono comunque i punti cardine di ogni pratica sessuale, spit play inclusa, imprescindibili e alla base di tutto, sottolinea l'esperto.