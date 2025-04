video suggerito

Quanto tempo ci vuole per vedere gli effetti degli allenamenti? Avete cominciato ad allenarvi in vista dell'estate e volete sapere quanto tempo ci vorrà per vedere gli effetti? Ecco cosa hanno rivelato gli esperti sulla questione.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate si avvicina e sono moltissimi coloro che proprio in questo momento dell'anno tentano di correre "ai ripari" iscrivendosi in palestra. Quello che però ci si chiede è: una volta intrapresa una precisa routine di allenamento, quanto tempo occorre per vedere gli effetti sul corpo degli esercizi? Che si voglia perdere qualche chilo, aumentare la massa muscolare o semplicemente scaricare lo stress, non importa, a volte si ha l'impressione di rimanere in una situazione di stallo: ecco cosa hanno rivelato gli esperti del settore sulla questione.

Gli effetti degli allenamenti sul corpo

Angie Asche, dietologa con sede a Lincoln, in Nebraska, e fondatrice di Eleat Sports Nutrition, è stata intervistata dalla CNN e ha rivelato tutto ciò che c'è da sapere sugli effetti degli allenamenti regolari sul corpo. Ha spiegato che in media i cambiamenti cominciano a notarsi tra le 6 e le 12 settimane ma il lasso di tempo varia a seconda della persona, del tipo di esercizio e da quanto lo sta facendo costantemente. A entrare in gioco, infatti, sono moltissimi fattori, tra cui l'età, il sesso e il metabolismo ed è chiaro che si tratta di dettagli che rendono impossibile stabilire una regola generale. Fondamentale è poi anche la dieta, i cui benefici non riescono a vedersi prima di 2-4 settimane.

Quali sono le attività fisiche che stimolano maggiormente il dimagrimento

Le attività che stimolano maggiormente il dimagrimento sono quelle aerobiche ad alta intensità come ad esempio la corsa, mentre le attività a basso impatto come lo yoga producono risultati in modo più lento. È importante sapere che gli uomini tendono ad avere un tasso metabolico più alto delle donne, dunque consumano più energia e calorie della controparte femminile (visto che naturalmente hanno più passa muscolare). Nonostante nelle prime settimane di allenamento possa essere frustrante non vedere gli effetti della "fatica", sarebbe bene pazientare: l'esercizio fisico porta con sé anche dei risultati "invisibili" che però hanno moltissimi benefici sulla salute, degli esempi? Riduce il rischio di malattie cardiovascolari, di diabete di tipo 2, di malattie infettive e persino di alcuni tipi di cancro.