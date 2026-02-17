Pizza con le uova, la colazione dei campioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina

La pizza con le uova servita nelle mense dei villaggi olimpici, dal profilo instagram dell’atleta Matthew C. Smith

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Colazione da campioni, si dice spesso. Il primo pasto della giornata è sicuramente il più importante, specialmente quando si è un atleta olimpico e si devono affrontare gare che richiedono concentrazione, resistenza e potenza. Ma cosa mangiano davvero gli sportivi all’interno dei villaggi di Milano-Cortina 2026? Le mense sono aperte 24 ore su 24 e le quantità di cibo consumate sono impressionanti: ogni giorno vengono preparate oltre 3000 uova e più di 450 chili di pasta per rispondere a fabbisogni energetici altissimi. Eppure, a catturare l’attenzione sui social sono soprattutto alcune scelte mattutine considerate insolite, come la pizza servita a colazione con sopra uova all’occhio di bue, parmigiano e bacon.

Una colazione da veri campioni

È diventata virale sui social la reazione degli atleti internazionali al cibo italiano: la maggior parte lo adorano, alcuni hanno detto incredibilmente di esserne stufi. Nel villaggio olimpico la colazione non è solo un rito, ma un vero momento strategico e lo mostrano i video dell’atleta sudafricano Matthew C. Smith, diventato famoso su TikTok. La pizza con uova, parmigiano e bacon è diventata uno dei simboli di questa edizione: un mix di carboidrati e proteine pensato per garantire energia immediata e sazietà prolungata.

Accanto a questa proposta più sostanziosa, però, Smith mostra che non mancano le opzioni classiche da hotel internazionale. Ci sono cereali, latte, tè e porridge per chi preferisce una partenza più leggera, ma anche tante tipologie di pasta con diversi condimenti per chi gareggia più tardi e deve fare scorte di carboidrati. Ampia la scelta di pane, uova cucinate in vari modi, bacon, yogurt e una sezione dedicata ai dolci con brioche, croissant, marmellate e waffles.

Cosa si mangia nei villaggi olimpici

Al di là della colazione, l’organizzazione alimentare nei villaggi è imponente. Gli atleti mangiano nei villaggi a colazione, pranzo e cena e le mense restano aperte 24 ore su 24 per adattarsi ai fusi orari e agli orari di gara delle diverse delegazioni. L’alimentazione ai Giochi è studiata per migliorare le prestazioni e favorire il recupero, con un’offerta che deve tenere conto di culture, religioni e necessità nutrizionali differenti. Oltre ai grandi numeri di uova e pasta preparate quotidianamente, vengono servite carni, pesce, alternative vegetali e vegane, insalate, zuppe e piatti internazionali. L’obiettivo è garantire energia costante e qualità nutrizionale, in un contesto in cui il cibo diventa parte integrante della performance sportiva.