video suggerito

Perché sempre più persone rinunciano all’alcol durante le feste di Natale Dopo il Dry January arriva il Dry Christamas: secondo un sondaggio pubblicato nel Regno Unito, l’80% delle persone nate dopo il 1996 passeranno un Natale senza bere alcol. Una tendenza salutare in crescita anche tra le generazioni più adulte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ogni anno a gennaio è ormai diventato una specie di rituale il cosiddetto Dry January, ovvero un tendenza che vede moltissime persone rinunciare alle bevande alcoliche per tutto il mese, in risposta anche agli eccessi accumulati durante le feste di Natale. In un periodo storico in cui molte persone cercano di ridurre sempre di più il consumo di alcol, soprattuto i più giovani, ecco che la tendenza viene anticipata a Natale prendendo il nome di Dry Christmas. Cos'è e come funziona questo trend salutista.

Dry Christmas: il Natale quest'anno è senza alcol

Un sondaggio commissionato da Budweiser e condotto da OnePoll su una platea di 2mila persone che festeggiano il Natale ha rivelato che il 78% degli intervistati nati dopo il 1996 ha in programma un Natale dry, senza alcol. Come ha dichiarato anche Brian Perkins, responsabile di Budweiser UK, la tendenza alla moderazione non riguarda più mesi e giorni limitati ma è un fenomeno che coinvolge la vita quotidiana.

Tra i boomers, ovvero i nati tra la fine degli anni Quaranta e la metà degli anni Sessanta, solo il 17% degli intervistati ha preso in considerazione l'idea di fare un Natale senza alcol e solo il 6% si è fatto una vera e propria promessa. Il 64% degli intervistati, poi, ha dichiarato di voler moderare l'assunzione di alcolici anche per il resto dell'anno, non solo durante il periodo di Natale. A dimostrazione di come il Dry Christmas non sia solo una tendenza passeggere ma rientra nell'ambito di un generale crescente interesse per una vita più sana ed equilibrata.

Sui duemila intervistati sei su dieci hanno dichiarato di divertirsi ugualmente anche senza consumare alcol durante le feste: anzi quasi la metà degli intervistati ritiene che il Dry Christmas diventerà sempre più popolare nei prossimi anni. Al crescente fenomeno della rinuncia all'alcol ha contribuito anche la diffusione delle bevande alcol free, sempre più presenti sul mercato e nei negozi della Grande distribuzione. Il 55% degli intervistati dal sondaggio di OnePoll ha dichiarato che la qualità delle bevande analcoliche è cresciuta, rendendo i tentativi di ridurre l'alcol più gradevoli e alla portata di tutti.