Perché rinunciare ai regali di Natale potrebbe fare bene alla salute La scelta dei regali di Natale vi provoca frustrazione e stress? Potete scegliere di dire basta a questa tradizione: ecco perché farebbe bene alla salute.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche settimane al Natale 2024 e sono moltissimi coloro che si apprestano ad andare alla ricerca "disperata" del regalo perfetto, anche se significa fare i conti con indecisione, giri infiniti tra i negozi e file chilometriche alle casse. Cosa succederebbe se la tradizione dei regali venisse “abolita”? Se da un lato gli effetti sull’economia sarebbero catastrofici, dall’altro si registrerebbero degli incredibili benefici sulla salute: ecco per quale motivo sarebbe bene dire addio ai classici doni natalizi (che il più delle volte si rivelano anche deludenti).

I motivi per cui si fanno i regali di Natale

Secondo Morgan Ward, professore associato di marketing presso la Goizueta Business School dell'Università Emory di Atlanta, si fanno i regali di Natale per 3 motivi: portare gioia al destinatario, sentirsi bene con se stessi ed esprimere un certo livello di intimità. L’unico piccolo inconveniente è che non sempre si ottiene il risultato sperato, anzi, il più delle volte chi lo riceve rimane deluso, provocando non poca frustrazione in colui che lo ha acquistato. Fare un regalo a qualcuno che non fa parte della cerchia di persone conosciute e fidate può diventare fonte di stress sia per motivi economici che di “gusto”, visto che fino all’ultimo non si sa se la scelta fatta è quella giusta. Allo stesso tempo, però, anche acquistare un dono natalizio a familiari e amici stretti a lungo andare può diventare pesante: col passare degli anni, infatti, le idee si esauriscono, cosa che rende sempre più frustrante l’arrivo delle feste.

Quando non fare più i regali di Natale

Di fronte uno scenario simile eliminare l’abitudine dei regali potrebbe rivelarsi “salvifica”. Diane Gottsman, esperta di galateo e fondatrice della Protocol School of Texas, ha spiegato che sarebbe bene dire addio a questa tradizione quando il regalo comincia a essere considerato un semplice obbligo piuttosto che un’esperienza gioiosa. In questi casi sarebbe bene capire che si tratta solo di inutili scambi materiali a cui col tempo si è dato sempre meno valore. La soluzione ideale per non rinunciare alla tradizione? Regalare delle esperienze da condividere, da un viaggio a un concerto, fino ad arrivare a un semplice aperitivo, così da sostituire oggetti inutili con dei ricordi indelebili.