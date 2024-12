Quali sono i trucchi da usare per organizzare un party di Natale perfetto

video suggerito

Valeria Paglionico

Mancano pochi giorni al Natale 2024 e, come da tradizione, è proprio questo il momento del mese in cui vengono organizzati i party a tema. Che si tratta di una cena tra amici o di una festa aziendale, non importa, l'unica cosa certa è che tutti provano a rendere la serata perfetta, anche a costo di ritrovarsi stressati e sotto pressione. Per evitare di rovinare un periodo che dovrebbe essere magico è però possibile servirsi di una serie di trick: ecco qual è la "formula perfetta" per rendere il Christmas Party un evento davvero indimenticabile.

Dove organizzare il party di Natale

Si chiama The Occasion Equation ed è la formula scientifica per organizzare un perfetto party natalizio. Nata da delle analisi di settore realizzate dall'azienda britannica Co-op in collaborazione con la dottoressa Harriet Baird, psicologa sociale dell'Università di Sheffield, ha rivelato quali sono sono i dettagli da curare quando si sta ideando un party, dalla playlist ideale agli spuntini da proporre assolutamente nel buffet, fino ad arrivare alle tradizioni irrinunciabili. Stando ai dati raccolti in un sondaggio condotto su oltre 2mila intervistati, le feste a casa sono le più apprezzate, mentre quelle in ufficio o gli incontri online sono assolutamente da evitare quando si avvicina il periodo natalizio.

Quanto cibo va offerto agli ospiti della festa natalizia

Il cibo di un party di Natale deve essere curato nei minimi dettagli, visto che è il dettaglio più apprezzato dagli ospiti: per ogni persona bisogna garantire un minimo di 4-5 tartine, 2 fette di torta rustica, 2 salsicce, un tagliere di formaggi e 5 bicchieri di vino o bevanda analcolica. Non devono mancare le musiche a tema o, ancora meglio, un intrattenimento dal vivo. Chi deve essere inserito nella lista degli invitati affinché il Christmas party sia perfetto? Gli amici di sempre non devono mancare, mentre sarebbe bene escludere i bambini e riservare l'evento solo ad adulti. Da tenere d'occhio coloro che alzano un po' troppo il gomito, che nel corso della serata potrebbero diventare un "fattore di rischio". Cosa devono fare, invece, gli ospiti? Su di loro non ricade alcuna responsabilità in fatto di organizzazione ma è buona abitudine portare in dono una bottiglia di vino o un regalo gradito al padrone di casa.