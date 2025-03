Perché bere alcolici di sera potrebbe rovinare il sonno

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Quante volte vi è capitato di bere un drink alcolico dopo cena? Che si tratti di un modo per intrattenersi con gli amici o per conciliare il sonno, non importa, l'unica cosa certa è che questo "rituale notturno" è molto diffuso. Ha origini molto antiche ma "nasconde" un piccolo inconveniente: non è l'ideale per la salute e per il riposo. Ecco per quale motivo si dovrebbe limitare al limite l'uso di alcolici prima di andare a letto.

Com'è nata la tradizione del nightcap

La tradizione di sorseggiare un drink per favorire un sonno migliore risale all'inizio del XVIII secolo e viene chiamata nightcap, termine che letteralmente fa riferimento al cappello che si indossava di notte per proteggersi dal freddo prima dell'avvento del riscaldamento moderno. L'indumento aveva proprio il compito di donare un sonno ristoratore, tenendo la testa al caldo. Con gli anni si è scoperto che la stessa sensazione di calore si poteva raggiungere concedendosi un drink alcolico dopo cena. L'unico piccolo inconveniente è che gli esperti consigliano di abbandonare questa abitudine serale, visti i rischi a cui si va incontro assumendo regolarmente alcol.

Gli effetti dell'alcol sul sonno

Intervistato dalla CNN, Anthony Reffi, psicologo clinico e assistente scienziato presso lo Sleep Disorders and Research Center di Henry Ford Health a Detroit, ha spiegato che gli effetti negativi dell'alcol possono estendersi anche al sonno. "L'alcol è un depressore del sistema nervoso centrale, motivo per cui provoca sonnolenza. Tuttavia, ha un impatto negativo sulla qualità del sonno, causando risvegli notturni che lasciano le persone stanche il giorno dopo", sono state queste le parole del dottore. Inibendo i neurotrasmettitori eccitatori nel cervello, l'alcol rallenta le funzioni del corpo nelle prime ore della notte. Successivamente, però, quando viene metabollizatto, ha un effetto rebound, dunque provoca l'interruzione della fase REM e il risveglio notturno. Chi spera di dormire meglio, dunque, dovrebbe cambiare la propria routine serale, optando per delle alternative sane ai drink alcolici.