Le cerchie sociali negative accelerano l’invecchiamento di 9 mesi secondo la rivista scientifica PNAS

Nel gergo colloquiale quotidiano li chiamiamo con espressioni certamente più colorite e volgari, ma per la scienza sono semplicemente hasslers o difficult people. Sono quei "disturbatori" che ci rendono la vita difficile, che ci complicano l'esistenza, che ci rovinano le giornate coi loro atteggiamenti, le loro parole, i comportamenti. Dal collega dispettoso sul posto di lavoro alla cognata vendicativa, dall'amica gelosa al fidanzato possessivo, chi più ne ha più ne metta: siamo circondati di tossicità.

Ognuno di noi ha uno o più possibili esempi nella propria vita. Questi individui non sono tossici solo per l'umore, perché ci rendono senz'altro tristi, irritati, stanchi demoralizzati: fanno male anche da un punto di vista strettamente fisico. È quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). In sintesi: le persone tossiche influenzano la velocità con cui il nostro corpo invecchia. Il titolo dello studio lo dice chiaro e tondo: "I legami sociali negativi sono fattori di rischio emergenti per l'invecchiamento accelerato".

A differenza di quelle persone che ci mettono di buon umore, che ci strappano un sorriso e ci illuminano la giornata solo perché ci stanno accanto, i famigerati hasslers hanno tutt'altri effetti: possono aumentare la pressione sanguigna, rovinare il sonno, provocare mal di testa, bruciore di stomaco, persino accelerare il processo di invecchiamento biologico. Lo studio ha analizzato i dati di 2.345 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 103 anni. I numeri sono impressionanti e devono far riflettere. In media, i partecipanti hanno riferito che l'8,1% delle persone nella loro cerchia sociale era molesta. Ogni persona molesta aggiuntiva era associata a un ritmo di invecchiamento biologico più veloce di circa l'1,5% e a circa 9 mesi di età biologica in più rispetto ai coetanei della stessa età cronologica.

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Questo non significa necessariamente che un parente dal carattere complicato ti rubi automaticamente un anno di vita. Lo studio chiarisce esplicitamente: "Questo studio mostra un'associazione, non una prova conclusiva di causa ed effetto". Non sarebbe corretto affermare che le persone che ci stressano siano la causa definitiva dell'invecchiamento accelerato. Certamente, però, ci sono fattori cumulativi da considerare, infatti gli autori dello studio hanno tenuto conto di molte variabili, tra cui il fumo, lo stato di salute, la professione. È come se lo stress emotivo vada ad agire sul corpo, generando stress fisico e contribuendo all'infiammazione, all'invecchiamento biologico generale.

Interessante è la differenza di questa influenza negativa, tra i vari tipi di persone problematiche. I familiari stretti sono quelli che hanno conseguenze più rilevanti: genitori, figli, fratelli hanno associazioni più forti con un invecchiamento accelerato. Probabilmente, perché è più difficile allontanarle dalla propria vita, a differenza di un conoscente, un collega, un non parente: sono legami radicati, rapporti che è difficile limitare. Lo studio ha anche rilevato che colleghi e coinquilini sono più propensi a creare problemi rispetto agli amici: la condivisione di uno spazio, in questo caso, è il fattore che fa la differenza.

Tutto questo dovrebbe farci riflettere un po' di più sulle persone che lasciamo entrare nella nostra vita, nelle nostre giornate. L'ideale sarebbe limitare le interazioni con le persone negative di cui non possiamo liberarci del tutto, cercando di ritagliare tempo per sé o con le persone care subito dopo e dando sempre priorità al proprio benessere psicofisico.

E attenzione: se non vedi persone tossiche intorno a te, la persona tossica potresti essere proprio tu.