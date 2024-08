video suggerito

Cos’è la pet therapy, il rimedio per combattere lo stress usato da Simon Biles e le ginnaste americane Come fanno Simone Biles e le ginnaste americane a combattere lo stress prima di ogni gara? Si fanno accompagnare da un cane da terapia: ecco cos’è la pet therapy e quali sono i suoi benefici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Biles e la squadra di ginnastica degli Stati Uniti stanno conquistando tutti alle Olimpiadi di Parigi: hanno vinto la medaglia d'oro nella gara di gruppo e hanno brillato con dei body scintillanti tempestati di cristalli (e dal significato "profetico"). Per la leader del team quest'esperienza ai Giochi rappresenta un importante traguardo non solo per i successi che sta ottenendo sul campo ma anche perché arriva infatti a 3 anni di distanza da Tokyo 2020, dove fu costretta a ritirarsi a causa di alcuni problemi d'ansia. Come fanno le ginnaste della squadra americana a combattere lo stress prima delle competizioni? Si fanno accompagnare da un cane da terapia chiamato Beacon: ecco cos'è la pet therapy e i suoi benefici.

Cos'è la zooterapia

La pet therapy, definita anche zooterapia, è una terapia volta a migliorare il benessere fisico, emotivo, sociale e cognitivo attraverso l'interazione con gli animali domestici o addestrati. Creata dallo psichiatra Boris Mayer Levinson negli anni '60, ad oggi viene usata regolarmente sia per curare specifiche patologie che per migliorare l'umore in caso di disabilità intellettiva e psicomotoria o di problemi di umore. Consigliata sia agli anziani che ai bambini, viene usata nelle case di cura, nelle scuole e negli ospedali. Naturalmente la pet therapy va integrata con le normali attività terapeutiche medico-sanitarie e riabilitative, ma è proprio grazie alla presenza di un animale che viene facilitata la comunicazione tra medico e paziente, stimolando la partecipazione attiva di quest'ultimo.

I benefici della pet therapy

La pet therapy solitamente viene praticata con i cani ma possono essere coinvolti anche gatti, conigli, cavalli e altri animali addestrati. I benefici del trattamento? Si favoriscono i processi di socializzazione, soprattutto in presenza di difficoltà emotive, si migliora la produttività nei soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento, si riduce l'aggressività e l'iperattività, si mitiga lo stress e si riducono i livelli di ansia. La presenza di un animale migliora l'umore e stimola la produzione di endorfine, limitando i livelli di cortisolo e di glicemia. Beacon, il cane da terapia della squadra di ginnaste americane, è stato definito una vera e propria "spugna emotiva" dal suo responsabile Tracey Callahan Molnar e non sorprende che, assorbendo sempre lo stress delle persone che aiuta, alla fine di ogni "turno" sia così sfinito da dover rimanere steso per ore.

Leggi anche Simone Biles criticata per i capelli in disordine alle Olimpiadi: la risposta della ginnasta