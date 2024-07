video suggerito

Simone Biles trionfa alle Olimpiadi: il messaggio nascosto nei body a stelle e strisce del team Usa Simone Biles e il team Usa hanno trionfato alle Olimpiadi di Parigi, vincendo l'oro a squadre nella ginnastica artistica. In quanti sanno che i body a stelle e strisce delle atlete nascondevano un messaggio simbolico e profetico?

A cura di Valeria Paglionico

Simone Biles era tra le atlete più attese Giochi Olimpici di Parigi 2024 e a quanto pare non ha deluso le aspettative: dopo aver incantato tutti alla Bercy Arena durante le qualificazioni a squadre femminili, ieri sera durante la finale si è aggiudicata la medaglia d'oro nella ginnastica artistica con il suo team Usa. Sebbene il podio sia stato conquistato in gruppo, per la ginnasta si tratta di un importantissimo traguardo, arrivato a 3 anni di distanza da Tokyo 2020, anno in cui fu costretta a ritirarsi dalle gare per problemi di ansia che l'avevano costretta a prendersi cura della sua salute mentale. Ora è tornata e sembra essere destinata a brillare: in quanti sapevano che i body a stelle e strisce della squadra nascondevano una "profezia" sulla vittoria?

Quanti Swarovski sono stati usati per creare i body del team Usa

Già durante le qualificazioni Simone Biles e le atlete americane avevano letteralmente brillato con dei body decorati con circa 6.000 Swarowski, ieri hanno replicato i look scintillanti ma in una versione ancora più preziosa e "patriottica". A disegnare i look ginnici delle atlete americane è stato il brand statunitense GK Elite Sportswear, che per l'attesa finale a squadre ha pensato bene di rendere omaggio all'iconica bandiere a stelle e strisce.

Il team Usa con i body a stelle e strisce

I body sono contraddistinti da decorazioni asimmetriche: una manica è a fondo blu navy ma decorata con una cascata di stelle di Swarovsky, mentre l'altra manica e la silhouette sono a fondo bianco con strisce rosse in diagonale. Quanti cristalli sono stati usati per realizzarli? Ogni capo conta 9.929 cristalli di varie tonalità, forme e dimensioni.

Simone Biles in GK Elite Sportswear

Il messaggio "profetico" nascosto nei body delle atlete americane

Perché il body a stelle e strisce indossato durante la finale olimpica da Simone Biles, Suni Lee, Jade Carey, Jordan Chiles e Hezly Rivera può essere definito "profetico"? Innanzitutto il modello è stato chiamato "Go for Glory", poi il suo design è stato ispirato dal momento trionfale in cui le atlete si avvolgono nella bandiera americana dopo la vittoria di una medaglia. Come se non bastasse, i look delle atlete nascondeva un omaggio alla squadra di ginnaste del 1996, ovvero la prima nazionale femminile ad aver conquistato l'oro alle Olimpiadi (che all'epoca trionfò con indosso proprio dei body a stelle e strisce con un'unica manica blu). Insomma, che si trattasse di un dettaglio scaramantico o di una profezia, la cosa certa è che ha portato bene al team statunitense.

Simone Biles