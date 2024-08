video suggerito

L'accappatoio delle ginnaste americane: il dettaglio personalizzato per Simone Biles e le campionesse olimpiche Le atlete della nazionale hanno personalizzato il loro accappatoio: un omaggio all'oro olimpico conquistato nella gara a squadre.

A cura di Arianna Colzi

Jordan Chiles e Simone Biles

Sono le protagoniste delle Olimpiadi di Parigi. Le atlete della squadra femminile di ginnastica artistica degli Stati Uniti, da poco campionesse olimpiche nella gara a squadre, sono tra le stelle più amate e fotografate del Villaggio Olimpico. Soprattutto Simone Biles, star della ginnastica internazionale, è sotto i riflettori: nella finale a squadre ha brillato con un body a stelle e strisce dal significato nascosto, mentre nelle qualificazioni aveva stupito tutto con un body tempestato di cristalli Swarovski. La ginnasta, una delle atlete più forti e medagliate di sempre, è rimasta vittima di commenti sgradevoli sui social: nonostante la vittoria dell'oro a Parigi, diversi utenti l'hanno criticata per la sua acconciatura tanto da costringerla a rispondere su Instagram. Biles, però, si sta godendo la sua Olimpiade, come non aveva potuto fare Tokyo 2020 per via dei problemi di salute mentale di cui aveva sofferto.

Il dettaglio personalizzato sull'accappatoio delle ginnaste americane

Simone Biles e le altre ginnaste del team Usa – Suni Lee, Jade Carey, Jordan Chiles e Hezly Rivera – hanno festeggiato l'oro olimpico nella gara a squadre al Villagio Olimpico. L'accappatoio, che fa parte del kit olimpico a stelle e strisce, firmato da Nike, che Biles e Chiles hanno sfoggiato non è passato inosservato sui social dove le due campionesse hanno condiviso uno scatto di spalle.

Jordan Chiles e Simone Biles

Si tratta di un semplice accappatoio bianco con la scritta Team Usa in blu davanti sul lato destro. Dietro, però, le atlete, fresche vincitrici della medaglia d'oro olimpica, hanno personalizzato l'indumento con due simboli in omaggio alle loro vittorie: una bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti e i Cinque Cerchi in omaggio alla loro vittoria. La descrizione del post recita: "Night in the Olympic Village". Notti che, anche se passate in camera in accappatoio, queste atlete non dimenticheranno mai.

Il dettaglio personalizzato sull'accappatoio