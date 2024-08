video suggerito

Come è nato il body di cristalli con cui Simone Biles ha vinto l’oro alle Olimpiadi Simone Biles è la regina delle Olimpiadi 2024: ieri ha trionfato nella gara individuale di ginnastica artistica, guadagnando la sua sesta medaglia d’oro ai Giochi di Parigi. Com’è nato il body scintillante che ha indossato in finale? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Biles è una delle grandi protagoniste dei Giochi Olimpici che si stanno tenendo a Parigi: dopo aver trionfato nel concorso a squadre, si è aggiudicata la sua sesta medaglia d'oro. Ieri sera ha conquistato il primo gradino del podio nelle gare individuali, diventando una vera e propria leggenda della ginnastica artistica. Ha dominato la sfida dell'all around raccogliendo l'ovazione sia del pubblico che delle avversarie, a prova del fatto che il suo talento riesce ad andare oltre ogni tipo di rivalità. Per l'occasione è tornata a brillare con uno scintillante body di cristalli: com'è nato il look passato ormai alla storia?

Chi ha firmato il body di Simone Biles per la finale olimpica

Da quando ha debuttato alle Olimpiadi 2024 Simone Biles ha dimostrato di non aver lasciato nulla al caso durante questa esperienza. Dopo essere stata costretta ad abbandonare Tokyo 2020 per problemi d'ansia, questa volta si è fatta accompagnare da un cane da terapia che aiuta sia lei che le colleghe del team americano a scaricare lo stress prima delle gare. Come se non bastasse, ogni body che sfoggia in pista nasconde sempre un profondo significato simbolico, da quello tempestato di stelle a quello tricolore che ha simulato la bandiera statunitense. Per la finale della gara individuale si è affidata ancora una volta al brand GK Elite Sportswear, abbinando il body scintillante a un'originale collana a forma di capra.

Simone Biles in GK Elite Sportswear

Il body realizzato con 10mila Swarovski

Com'è nato il body di Simone Biles per la finale olimpica individuale? Soprannominato Luminous Legacy, il capo è stato pensato per trasformare l'atleta in una vera e propria "superwoman". Il brand lo ha realizzato su misura per lei a poche settimane dall'inizio delle gare.

Il body con 10mila Swarovski

Sono stati usati 10.000 cristalli Swarovski di due diverse tipologie: primi sono i Majestic Blue scelti per decorare le stelle sparkling che ricoprono le maniche trasparenti, mentre sul corpino blu cobalto sono stati applicati i Light Siam Shimmer in rosso, blu e argento. Questi ultimi hanno dato vita a un motivo a strisce ispirato alla bandiera americana, che a quanto pare è il trait d'union di tutti i look della campionessa.