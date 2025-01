video suggerito

Addio diete restrittive: l’alimentazione intuitiva è il segreto per rimanere in forma senza sforzi Dite addio alle diete restrittive che prevedono l’eliminazione di alcuni cibi e il conteggio delle calorie, per rimanere in forma senza sforzi basta puntare sull’alimentazione intuitiva: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In quanti con l'inizio del nuovo anno hanno pensato di stravolgere il loro regime alimentare, così da tornare in perfetta forma dopo le feste? Mettersi a dieta in modo serio è tra i buoni propositi più gettonati quando si vuole dare il via a una nuova fase della propria vita, peccato solo che spesso non lo si riesca a rispettare. Il motivo per cui gli obiettivi prefissati sembrano essere irraggiungibili è molto semplice: il più delle volte si seguono delle diete incredibilmente restrittive che finiscono per essere avvertite più come una tortura che come un'abitudine healthy. Esiste però un segreto per evitare che i sacrifici fatti per settimane diventino vani in poco tempo: ecco cos'è l'alimentazione intuitiva.

Com'è nata l'alimentazione intuitiva

Le feste di Natale mettono a dura prova la linea di ognuno di noi, tanto che, una volta finite, quasi tutti proviamo a darci sia all'attività fisica super intensa che alle diete restrittive. L'unico piccolo inconveniente? I regimi alimentari ipocalorici riescono a essere rispettati solo per dei periodi limitati, favorendo il ritorno alle "abbuffate" una volta terminati i cicli di dieta. Per evitare che accada tutto questo, però, esiste una soluzione che, sebbene sembri non dare risultati in modo immediato, in verità è capace di cambiare la propria vita e le proprie abitudini in modo drastico. Si chiama alimentazione intuitiva ed è il regime ideato dall'influencer Justine Doiron nel libro Justine Cooks: A Cookbook: Recipes (Mostly Plants) for Finding Your Way in the Kitchen.

Alimentazione intuitiva, i principi base

In cosa consiste l'alimentazione intuitiva? Si tratta di una sorta di "anti-dieta" basata su 10 principi base, il cui obiettivo è educare le persone a mangiare bene. Chi segue questo regime può mangiare ogni volta che vuole, non deve fare differenze tra cibi "buoni e cattivi" e non è obbligato a privarsi di specifici nutrienti, semplicemente impara a controllare le quantità e a fermarsi quando raggiunge la sazietà. Naturalmente si tratta di un percorso lungo e "tortuoso" ma con un po' di pratica i risultati diventeranno evidenti. Il segreto è ascoltare il proprio corpo e ideare delle ricette healty personalizzate in base ai bisogni del momento, privilegiando le verdure, la frutta e i legumi, degli esempi? Tra i piatti più amati proposti da Justine Doiron ci sono i ceci con le melanzane, l'insalata di cavolo nero al forno con quinoa croccante e i biscotti ai mirtilli, ma è chiaro che le possibilità sono infinite (e adattabili ai diversi prodotti di stagione). Così facendo, si rimarrà in forma a lungo e senza sforzi, dicendo addio alle restrizioni e ai conteggi delle calorie.

Leggi anche 5 consigli (fattibili) per rimettersi in forma dopo le feste