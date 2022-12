Victoria Beckham smentisce di avere il naso rifatto: “Il merito è del make-up” Victoria Beckham ha il naso rifatto? Nessuna rinoplastica, il segreto del suo naso che negli anni sembra essersi assottigliato è un altro.

A cura di Giusy Dente

Victoria Beckham ha il naso rifatto? Questa parte del viso della stilista, ex membro delle Spice Girls, è stata spesso al centro dell'attenzione, in merito al possibile intervento di un chirurgo. Ma la moglie di David Beckham ha smentito nel corso di una chiacchierata con la make-up artist Charlotte Tilbury. Nel video intitolato "Beauty Gifting Secrets" disponibile su Youtube, la 48enne ha svelato che il suo segreto è un altro: la chirurgia non c'entra.

Victoria Beckham ha il seno rifatto

Victoria Beckham ha ammesso di aver rifatto il seno. Lo ha raccontato in una lettera indirizzata a se stessa pubblicata su Vogue Uk. "Il mio seno l'ho rinnegato per molti anni, che stupida, un segno di insicurezza. Celebrate quello che avete" aveva scritto. La stilista ha ceduto alla chirurgia la prima volta nel 1999, poi ha ritoccato le protesi nel 2006 e infine nel 2009 le ha ridotte, per poi rimuoverle nel 2014. Molti hanno insinuato anche un possibile intervento al naso, che negli anni è come se si fosse assottigliato.

Il naso di Victoria è merito del chirurgo?

La stilista parlando con Charlotte Tilbury ha affermato di essere stata perseguitata insistentemente negli anni da voci che davano per certo il suo ricorso a una rinoplastica, un intervento chirurgico al naso. Ma la 48enne ha specificato che il merito del "rimpicciolimento" è tutto del make-up, nello specifico di un buon contouring: tutto un effetto ottico, insomma. Essendo particolarmente ossessionata da naso e zigomi, Victoria Beckham si è impegnata molto nella realizzazione dei nuovi prodotti della sua linea di make-up. Si è infatti lanciata anche in questa nuova avventura, dopo la moda: la linea Victoria Beckham Beauty.

Leggi anche Il viso arrossato dal freddo diventa la tendenza make up di TikTok: ecco come realizzarlo

Dopo i blush, pensati per donare un effetto liftato al viso rendendo più piene le guance, la new entry in famiglia è un bronzer per la realizzazione di un perfetto contorno viso, di strategiche ombreggiature che possono migliorare i volumi e le proporzioni. Da qui, l'illusione di un naso più piccolo e più sottile. "La gente ha detto che mi sono rifatta il naso. Non è vero, ho sempre avuto un naso così. Il trucco è il make-up" ha concluso sperando di mettere a tacere una volta per tutte le voci.