Undermakeup, prendersi cura della pelle è la nuova tendenza che spopola (e che migliora il trucco) Si chiama Undermakeup ed è la nuova tendenza beauty che sta spopolando. In cosa consiste? Nel prendersi cura della propria pelle prima di usare il trucco, così da riuscire a esaltare al massimo la propria bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi due anni le nostre abitudini quotidiane sono state completamente rivoluzionate, soprattutto quando si parla di beauty look. Se prima non si osava neppure immaginare di poter uscire senza make-up, ora tenere il viso al naturale non fa più paura. Non sorprende, dunque, che stia ottenendo sempre più successo la tendenza dell'Undermakeup. In cosa consiste? Nel valorizzare la propria bellezza prima con una cura costante della pelle, poi con i prodotti di trucco. In questo modo, dunque, i cosmetici non vengono più usati semplicemente per eliminare e coprire le imperfezioni ma per curarle, così da far tornare in salute la propria pelle e rendere il make-up meraviglioso.

Che cos'è la tendenza Undermakeup?

Undermakeup letteralmente significa "sotto il make-up" e fa riferimento al trend sempre più diffuso di prendersi cura della pelle prima di applicare il trucco. Sarà perché la pandemia ha spinto molti a puntare spesso su dei look acqua e sapone o perché semplicemente ci si è resi conto del fatto che fondotinta e correttori non risolvono i problemi della pelle, ma la cosa certa è che la safe beauty sta spopolando. L'Undermakeup non consiste solo nell'applicazione della crema idratante e del primer per migliorare la resa del make-up, intende agire sulla pelle con dei cosmetici pensati ad hoc, dalle tinte labbra con le vitamine ai fondotinta idratanti e con la protezione solare.

La tendenza Undermakeup spopola

Le regole da seguire per un make-up impeccabile

Per quale motivo l'Undermakeup sta diventando sempre più diffuso? Si è compreso che avere una pelle sana è l'unico vero segreto per un trucco impeccabile dall'effetto naturale. Per ottenere i risultati sperati è necessario detergere il viso, usare il tonico, la crema idratante e soprattutto servirsi di maschere e patch. Questi prodotti sono "propedeutici" per il make-up: rimpolpano, levigano e ringiovaniscono la pelle, rendendola idratata, protetta e pronta per l'applicazione del fondotinta. Naturalmente le regole variano a seconda della tipologia di pelle ma i risultati sembrerebbero essere assicurati. In quanti a partire da questo momento non potranno più fare a meno di seguire la tendenza?

