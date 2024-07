video suggerito

Togliere i baffetti col rasoio: perché non è vero che i peli ricrescono più folti e duri Togliere il baffetto col rasoio infoltisce i peli e li rende più duri? In verità si tratta di un mito da sfatare: ecco per quale motivo non avrebbe delle conseguenze così irrimediabili come siamo sempre stati abituati a credere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come depilarsi il baffetto? Siamo sempre state abituate a credere che, fatta eccezione per la soluzione definitiva del laser, l'unica alternativa efficace fosse la ceretta, ma ora è emerso che la verità è ben diversa: anche il rasoio sembra essere perfetto per avere la zona liscia in modo rapido e indolore. La domanda che ognuna di noi si pone, però, è: questo rimedio fa ricrescere i peli più duri? Sebbene sia sempre stata tramandata questa credenza, sui social stanno spopolando i video e i tutorial che sfatano quello che sarebbe solo un falso mito. Ecco per quale motivo togliere i baffetti col rasoio non avrebbe conseguenze spiacevoli.

Il falso mito sui peli del baffetto

A chi non è mai capitato di dover depilare il baffetto ma di non avere tempo e modo di andare all'estetista (o di fare la ceretta a casa)? In quei casi il rasoio sembra essere una soluzione salvifica, peccato solo che praticamente nessuna è disposta a provare perché influenzata dal falso mito dei peli che ricrescono più duri. La verità è un tantino diversa: i peli non subiscono una mutazione quando vengono tagliati col rasoio, semplicemente sono più scuri e rigidi perché appena recisi. Col passare del tempo crescono e invecchiano proprio come i capelli, diventando a poco a poco sempre più deboli, chiari e morbidi. Il risultato? Se si sospende l'uso del rasoio, il pelo torna come prima in qualche settimana. Depilarsi i baffetti col rasoio, dunque, non provoca delle conseguenze irrimediabili, semplicemente rivela la radice del pelo, quella più robusta e spessa.

La differenza tra rasoio e ceretta

Perché la ceretta sembra dare dei risultati migliori rispetto al rasoio? Tira il pelo alla radice e quindi lo indebolisce fin dalla nascita ma allo stesso tempo mette a rischio macchie, imperfezioni e rossore. A prescindere dal metodo di depilazione usato, i bulbi piliferi continuano a essere gli stessi, così come le caratteristiche del pelo. È fondamentale, però, mettere in atto una serie di precauzioni quando si toglie il baffetto col rasoio. Bisogna usare solo dispositivi specifici per il viso, idratare la parte depilata con una crema lenitiva e rinfrescante, esfoliare il viso con uno scrub una volta alla settimana (non subito dopo la depilazione), non passare il rasoio a secco ed evitare l'esposizione al sole poco dopo l'operazione. Naturalmente si tratta di un rimedio temporaneo che nel giro di 2-3 giorni fa tornare al punto di partenza ma per tutto il resto è legato solo a una serie di falsi miti. In quante proveranno in caso di necessità?

Leggi anche Unghie a muretto: come realizzare questa facile versione della french manicure