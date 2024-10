video suggerito

Spazzolini in oro 24kt e creme viso al caviale da 1000 euro: quali sono i prodotti beauty più costosi I prodotti di bellezza e make up e i rituali skincare sono la nuova frontiera del lusso: dalla crema idratante da mille euro a base di caviale allo spazzolino laccato in oro, tutti i prodotti più costosi del mondo del beauty.

A cura di Arianna Colzi

Lo spazzolino laccato in oro

"Il trucco migliore per una donna è la passione. Ma i cosmetici sono più facili da comprare", diceva Yves Saint Laurent in uno dei suoi aforismi più celebri. Forse, però, non aveva immaginato che, a distanza di qualche decennio, non tutti i cosmetici sarebbero stati alla portata di tutti. In un mondo in cui le strategie di marketing diventano sempre più mirate, anche un prodotto che fa parte della nostra routine quotidiana come la crema viso diventa esclusivo e simbolo del lusso sfrenato. Un design minimalista che nasconde ingredienti e materiali super costosi: creme, spazzolini e maschere viso sono l'ultima frontiera del desiderio dei super ricchi. Tutti i prodotti più costosi che non conoscevate e che, con molta probabilità, non finiranno nella vostra wish list.

Spazzolini in oro 24kt e spazzole di lusso

Uno spazzolino interamente laccato d'oro è l'ultima frontiera del lusso. L'ultima follia nel mondo dell'igiene orale è uno spazzolino con manico placcato in oro 24 carati di Aurezzi. Il prezzo? 50 euro per dei denti piuttosto high maintenance. Se spazzolarsi i capelli può risultare parte di una routine noiosa, la spazzola Mason Pearson è La spazzola. Non spezza i capelli e li rendo setosi, grazie alla base in cellulosa e in legno e le setole in cinghiale il prezzo lievita ma il risultato è davvero incredibile, con l'olio naturale della cute che viene spostato verso le punte rendendole più forte. Il prezzo non è per deboli di cuore visto che si aggira sui 380 euro: forse qualcuno, vedendo il prezzo, preferirà uscire senza pettinarsi.

Lo spazzolino in oro nero di Aurezzi

La crema al caviale da mille euro

Se utilizzate creme per il viso aperte da chissà quanto tempo, meglio non leggere le prossime righe. Tra le creme più costose e chic presenti sul mercato ci sono sicuramente quelle prodotte da Augustinus Bader. Nel suo catalogo di prodotti beauty dai prezzi folli, la Rich Cream per il viso (nomen omen), utilizzabile anche come crema notte e ideale per il clima secco invernale, raggiunge i 475 euro nel formato da 100 ml. L'idratazione, d'altronde, è importantissima, quanto, però, spetta a voi deciderlo.

La Rich Cream di Augustinus Bader

Il brand francese La Mer, poi, ha messo in commercio una delle creme idratanti più famose (e costose) al mondo. La Moisturizing Cream, ricca e morbida è perfetta per la pelle secca, con un leggero effetto antirughe. L’ingrediente principale è il Miracle Both, composto da fuco marino e altri principi che aiutano a rigenerare la pelle. Il costo del formato da 250 ml? 1.435 euro per una pelle che, ci immaginiamo, sarà splendente come mai avremmo pensato.

La crème de La Mer

Chissà cosa si prova a cambiare la crema per il viso alla base della nostra routine optando per una crema esclusiva a base di caviale. La crema Skin Caviar Luxe Cream di La Prairie è una sintesi dei micronutrienti del caviale che rendono la pelle soda, liscia e nutrita. Un prodotto beauty sicuramente pregiato ed esclusivo, anche nel prezzo visto che il formato da 100 ml costa più di mille euro, 1.039 euro per la precisione. Chissà se va applicata sul viso rigorosamente con accappatoio bianco e flûte in mano, come nelle migliori rom com.

La Skin Caviar Crema Rassodante di La Prairie

La maschere viso al led

Dalle creme ai sieri, cambiano i prodotti ma il risultato è lo stesso: la frontiera del lusso propone sieri magici, visti i prezzi. Guerlain ha ideato Le Concentré Micro-Lift, un siero che ha come obiettivo quello di rigenerare la pelle, modellarla e renderla più tonica, con un tocco antiage. Tra ingredienti di origine naturale e una tecnologia all'avanguardia, questo siero dell'Orchidée Impériale, costa 630 euro per 50 ml di prodotto.

Le Concentré Micro-Lift di Guerlain

Per chi invece preferisce un bella diavoleria tech di lusso, ora anche le maschere diventano un dispositivo (speriamo non dotato di cavo da dimenticare in qualche angolo della casa). Foreo ha creato una maschera viso da 839 euro. Non si tratta di quelle in tessuto che ci mettiamo la sera sperando che risolvano i problemi di una giornata stressante, questa maschera led in silicone si adattano al viso quasi fossero una seconda pelle. Il led ha l'obiettivo di stimolare la produzione di collagene, che crea un effetto antiage: un accessori per chi vuole una beauty routine ricca di strumenti tecnologici.

Maschera viso LED anti-age in silicone con 7 colori + NIR di Foreo