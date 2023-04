Smalto rovinato, il rimedio per sistemarlo senza rimuoverlo Vi è mai capitato di ritrovarvi con lo smalto rovinato ma di non avere il tempo di rifare la manicure? Niente panico, esiste un rimedio semplice e veloce per sistemarlo senza rimuoverlo: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di avere lo smalto rovinato ma di non trovare proprio il tempo per sistemarlo? Si tratta di un "inconveniente" particolarmente comune tra coloro che puntano ancora sulla manicure "tradizionale". A meno che non si ricorra a prodotti semi-permanenti o a colate in gel, infatti, lo smalto tende naturalmente a presentare qualche imperfezione col passare del tempo, soprattutto quando si ricoprono le unghie con degli strati particolarmente doppi. Che perda luminosità o che appaia un po' sbeccato, non importa, l'unica cosa certo è che esiste un preciso trucco per farlo tornare come nuovo: ecco tutto ciò che bisogna fare per dire addio allo smalto rovinato in un batter d'occhio.

Cosa serve per la manicure casalinga

Smalto che perde luminosità col tempo, smalto sbeccato e smalto che si rovina ancor prima di asciugarsi: si tratta di scene particolarmente comuni a tutti coloro che ancora oggi dicono no alle manicure "semi-permanenti". A partire da questo momento, però, possono dire addio a questo piccolo inconveniente e la cosa straordinaria è che bastano pochi secondi per farlo. Quando si mette lo smalto da soli a casa, è necessario armarsi di pazienza, precisione e nervi saldi, non avendo paura dei possibili imprevisti. Per affrontarli, infatti, è necessario semplicemente dell'acetone e un pennello sottile.

Il trucco per dire addio allo smalto rovinato

Nel momento in cui sullo smalto appena steso si nota un segno, un grumo o un inestetismo, la soluzione è spennellarci su del solvente per unghie: così facendo il danno scompare senza intaccare il resto dell'operato, soprattutto se dopo si utilizza un ulteriore strato di prodotto. Se, invece, lo smalto è già asciutto e si è sbeccato, si può provare a passarci su prima lo smalto del colore della propria nail-art, poi un top coat trasparente e luminoso, prodotto essenziale per rendere la manicure long lasting. Nessuno di questi metodi funziona? Basta acquistare qualche stickers e coprire le sbeccature con stile e originalità.