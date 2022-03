Reverse Cut Crease, il make-up “al contrario” è il must della primavera: come realizzarlo Si chiama Reverse Cut Crease ed è il make-up super vitaminico da sfoggiare assolutamente in primavera. Si ispira a un trucco anni ’60 dal fascino retrò ma lo “capovolge”, rendendolo originale, vigoroso e coloratissimo.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è ormai arrivata e tutti hanno voglia di dare libero sfogo alla propria creatività tra look vitaminici e make-up luminosi. Qual è il trucco must-have del momento? Si chiama Reverse Cut Crease e sui social sta letteralmente spopolando, tanto che praticamente tutte le influencer beauty lo hanno sfoggiato almeno una volta in un selfie o in una Stories. Come si può immaginare dal nome, si tratta di un make-up che "capovolge" le proporzioni del trucco occhi invertendo i colori e dando vita a un effetto arcobaleno perfetto per portare un tocco variopinto alle giornate soleggiate e miti. Ecco come fare per realizzarlo e le sue origini.

Le origini del Reverse Cut Crease

Il cut crease è un trucco occhi dal fascino retrò, è nato negli anni '60 e permette di esaltare lo sguardo con l'ombretto, donandogli particolare profondità. Per realizzarlo è necessario tracciare una riga marcata sulla piega dell'occhio, completando il tutto con un ombretto chiaro o con un correttore sulla palpebra mobile e un ombretto scuro sulla palpebra fissa.

Il trucco "al contrario" in versione fluo

Così facendo, si viene a creare un contrasto sensuale e malizioso sia quando l'occhio è aperto che quando l'occhio è chiuso. Certo, richiede manualità e dimestichezza ma il risultato è decisamente assicurato, basti pensare al fatto che in oltre 60 anni di vita non ha perso il suo fascino e continua a essere sfoggiato quando si vuole rendere magnetico lo sguardo.

Leggi anche Make up effetto naturale: il trucco nude della primavera

Reverse Cut Crease

Come realizzare il "trucco al contrario"

La moda del momento è quella di capovolgere il cut crease, reinterpretandolo così in chiave moderna e super originale. Il Reverse Cut Crease inverte i colori, le luci e le ombre del tradizionale trucco anni '60, giocando con delle nuance decisamente più accese rispetto a quelle classiche.

Il Reverse Cut Crease grafico

Come si realizza? Il segreto è usare un colore scuro ma intenso appena sotto le sopracciglia e un tono più acceso e luminoso nell'angolo esterno dell'occhio. Si può osare con ombretti fluo, bianco latte o semplicemente con il nero, l'importante è non avere paura di esagerare. Il risultato è un vigoroso effetto chiaroscuro, capace di aggiungere un tocco di forza alla propria immagine.