Perché non si deve tenere il profumo in bagno: gli errori da evitare per conservare la fragranza Molto spesso lasciamo le bottiglie di profumo in bella vista, su una mensola o sul comò, per ammirarle: secondo una beauty influencer è una pessima idea.

Dove conservi la boccetta del tuo profumo preferito? Probabilmente in bella mostra su una mensola in bagno, o su un comò in camera da letto. Ammirare le bottiglie di profumo è sicuramente una gioia ma, secondo TikTok, è un errore: le fragranze si alterano e il profumo durerà di meno. Un video diventato virale spiega tutti i trucchi per far durare lo scent a lungo.

Il video virale su come conservare un profumo

Il social della generazione Z, TikTok, è una vera e propria fucina di beauty hack, tra nuove tendenze make up e consigli di styling e skincare diventati virali. Potrebbe essere il caso anche di Emelia O'Toole, content creator che risponde al nome di @professorperfume. L'influencer mette in guardia contro l'abitudine di conservare un profumo sulla mensola del bagno: si rischia di rovinare velocemente la fragranza, sprecando soldi. Motivo? Il vapore della doccia e le continue variazioni di temperatura danneggiano le essenze.

I trucchi per non rovinare il profumo

Anche tenerli a vista in camera da letto su una cassettiera o sul davanzale della finestra non è un'ottima idea: secondo O'Toole le boccette e le essenze non dovrebbero mai essere tenute sotto la luce del sole. La soluzione? Spostare le bottiglie in vetro in un cassetto o in un armadio, un luogo buio, fresco e asciutto. In questo modo, assicura la content creator, le fragranze dureranno anni e anni senza alterarsi. Vale la pena provare?