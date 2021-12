Nape Bob, il caschetto più trendy dell’inverno 2021 che scopre la nuca Il caschetto di tendenza per i capelli dell’inverno 2021/2022 è vaporoso e scopre la nuca, mettendo in evidenza il collo. Si chiama Nape Bob ed è già virale su Instagram.

A cura di Federica Ambrogio

Dopo il caschetto LOP, il taglio di capelli più trendy dell'inverno 2021 è il Nape Bob, un caschetto cortissimo e voluminoso che lascia scoperta la nuca. La sua particolarità? Il volume che dona alla chioma, rendendo il caschetto più gonfio sulla nuca. Un taglio che neanche a dirlo spopola già su Instagram e ha tutta l'aria di essere uno dei tagli di capelli più gettonati per l'inverno 2021/2022.

Nape Bob: caschetto corto e voluminoso

Il taglio di capelli più chic della stagione è corto ed estremamente sensuale: un caschetto XS che scopre la nuca e lascia il collo nudo. Si ispira al classico carrè alla francese e si può portare perfettamente liscio oppure con uno styling messy chic. L'hair cut dell'invero 2021/2022 si chiama Nape Bob, letteralmente bob alla nuca: la sua caratteristica principale è il volume che si crea nella parte posteriore della testa, appena sopra la nuca. Un taglio vaporoso e morbido che si può personalizzare con la rasatura geometrica sulla nuca oppure un taglio più sfumato, o ancora con le ciocche più lunghe sul davanti ispirate al look di Victoria Beckham negli anni '90. È il taglio perfetto per mettere in evidenza un collo lungo e affusolato,

Un taglio di facile manutenzione a casa, ma che richiede appuntamenti costanti dal parrucchiere per mantenere la lunghezza ideale. Per lo styling fai da te ti basterà asciugare i capelli a testa in giù prima di utilizzare la piastra se vuoi una piega liscia e bon ton, oppure potrai creare onde morbidissime da spettinare con le mani per un effetto messy chic. Se hai i capelli fini, potrai dare volume alle ciocche più vicine alla nuca con una spazzola tonda posizionandola alla radice del capello. durante l'asciugatura con il phon. Il tips dei parrucchieri per dare volume estremo però è quello di utilizzare una piastra frisè che crei corpo al capello dando spessore alla chioma. Suddividi le tue ciocche e rendi più corposi i tuoi capelli con l'effetto frisè solo nelle ciocche vicino alla nuca, poi crea il tuo liscio perfetto e fissa la tua piega con la lacca.