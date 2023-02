Le unghie effetto marmo di Chiara Ferragni: il ritorno della marble manicure Chiara Ferragni rilancia le unghie effetto marmo, scelte in versione dark in occasione della Milano Fashion Week. Ecco come creare la marble manicure a casa tua.

A cura di Federica Ambrogio

La nuova manicure post Sanremo di Chiara Ferragni è in versione dark: l'imprenditrice digitale ha sfoggiato in occasione della Fashion Week milanese una marble manicure, riportando alla ribalta uno dei trend più amati degli anni passati con le unghie effetto marmo in versione scura, con base nera e sfumature bianche.

Il trend unghie effetto marmo

Dopo le unghie luminose sfoggiate sul palco dell'Ariston Chiara Ferragni ha scelto una versione dark per la sua nuova manicure. In occasione della Fashion Week di Milano infatti, l'influencer ha scelto di realizzare una marble manicure in versione scura, utilizzando uno smalto nero come base e uno bianco per creare le venature tipiche del marmo con un top coat finale che riproduce l'effetto lucido. Un trend che torna così alla ribalta dopo qualche tempo, con un accostamento di colori per niente banale e che non passa inosservato. Oltre alla versione scura e intensa scelta da Chiara Ferragni però, potrai realizzare la tua marble manicure unendo colori più tenui, come il rosa e il bianco, il panna con il grigio, oppure se preferisci una manicure colorata potrai osare ad esempio con il blu e le venature bianche e oro, oppure con il prugna e il lilla. Sfoglia la gallery e trova la tua ispirazione per creare la marble manicure.

Il dettaglio della manicure di Chiara Ferragni

Come si crea la marble manicure?

Creare l'effetto marmo sulle unghie non è complicato, ma richiede un po' di manualità e un pennellino piccolo per creare le venature. Stendi come primo step il colore che hai scelto di utilizzare come base, e una volta asciutto procedi a realizzare le venature con il colore a contrasto. Miscela una goccia di smalto con una di top coat per rendere il prododotto più liquido e trasparente, creando così un effetto più realistico: a questo punto crea delle linee irregolari con l'aiuto di un pennellino a punta sottile e una volta asciugato questo secondo step termina la manicure con un top coat ultrabrillante. Le venature potranno essere realizzate con un unico colore, oppure impreziosite da un terzo smalto ad effetto magnetico.