Le mini trecce di Jennifer Lopez sono l'acconciatura più trendy dell'estate 2022

A cura di Federica Ambrogio

Per l'estate 2022 ritorna una delle acconciature capelli più amate di sempre: le mini trecce. Ancora una volta è Jennifer Lopez a dettare tendenza: pare che non sia solo il suo matrimonio con Ben Affleck, celebrato in gran segreto a Las Vegas a far parlare di lei, ma anche la sua acconciatura trendy e perfetta per l'estate. Due, piccole e sottili ai lati del viso per incorniciare il volto e tenere a bada capelli e ciuffi ribelli che con le temperature più calde potrebbero risultare fastidiosi: ecco l'acconciatura di tendenza da copiare dalle star quest'estate, da Valentina Ferragni a Paola Turani, passando per Dua Lipa e Úrsula Corberó.

Le mini trecce dell'estate 2022

L'acconciatura più trendy del momento è quella con le trecce, a patto che siano mini. Due trecce piccole e sottili ai lati del viso, morbide e sinuose oppure intrecciate alla perfezione per un look più preciso. Si abbinano al capello sciolto, sia liscio che mosso, ma anche alla coda di cavallo e allo chignon. La scriminatura è centrale per poter creare perfettamente le due trecce lateralmente e possono essere ricreate sia sui capelli medi che su quelli più lunghi. Per fermarle potrai utilizzare dei piccolissimi elastici, colorati e abbinati al make up come quelli scelti da Chiara Ferragni oppure trasparenti che si nascondono tra i capelli.

Realizzare questo tipo di acconciatura è semplicissimo e ti richiederà davvero pochissimo tempo. Tutto quello che dovrai fare è selezionare due ciocche di uguale misura ai lati del viso, dopo aver creato la tua riga centrale con un pettine a coda. Procedi poi con l'intreccio: potrà essere classico a tre ciocche, oppure potrai realizzare due trecce a spina di pesce. Se sceglierai un intreccio morbido sarà perfetto da abbinare ai look più naturali, con capelli mossi e beach waves naturali. Gli intrecci più precisi e ordinati saranno invece ideali da abbinare a code di cavallo, styling lisci e raccolti come lo chignon. Sfoglia la gallery e scopri come le star indossano l'acconciatura più trendy del momento!