Le migliori maschere piedi e calzini peeling per esfoliare e idratare la pelle Dopo il periodo invernale i piedi hanno bisogno di maggiori attenzioni per eliminare la pelle secca e screpolata e prepararsi all’estate: prova le maschere e i calzini esfolianti!

A cura di Federica Ambrogio

Skin Republic

Dopo i mesi invernali durante i quali i piedi sono stati rinchiusi nelle scarpe è probabile che la pelle sia diventata più spessa e ruvida, in particolare nella zona dei talloni. Un fenomeno che si presenta sia per la donna che per l'uomo al quale si può rimediare con la corretta idratazione e nutrimento, che permetterà di rendere la pelle morbida e di eliminare lo strato superficiale più duro e secco con peeling ed esfolianti. Per prenderti cura dei tuoi piedi potrai utilizzare maschere in crema da massaggiare sulla pelle oppure i calzini esfolianti come quelli di Patchology e Sephora, che renderanno la pelle estremamente morbida, senza correre nessun rischio di abrasione.

Le differenze tra maschere esfolianti classiche e calzini peeling

I prodotti esfolianti per i piedi si suddividono in due categorie: le classiche maschere in formato cremoso da massaggiare sulla pelle e i calzini peeling, da indossare e lasciare agire per un determinato periodo di tempo, che di solito varia dai 10 minuti ai 30 minuti a seconda del prodotto. Entrambi sono prodotti sicuri per la pelle, e nella maggior parte dei casi non vanno risciacquati ma massaggiati fino a completo assorbimento.

Le maschere piedi esfolianti per avere la pelle idratata

Tra le maschere da provare c'è il SA Renewing Foot Cream di CeraVe, la crema rigenerante che agisce sulle zone più secche e ruvide dei piedi, avvolgendoli in una patina dissetante e idratante. La sua delicata azione esfoliante restituisce alla pelle una grana più levigata: l'acido salicilico elimina le cellule morte contrastando la sensazione di secchezza, mentre l'acido ialuronico rigenera le zone più ruvide con la sua intensa carica idratante, lasciando i piedi morbidi e setosi al tatto. Ideale anche il BHA Salicylic Acid and Urea Smoothing Foot Balm di Revolution Skincare, un balsamo piedi dalla formula esfoliante che dona morbidezza alla pelle: la sua formula a base di acido salicilico allo 0,5% e urea al 10% aiuta a eliminare efficacemente le cellule morte della pelle e la rende rivitalizzata e liscia.

Leggi anche Ilary Blasi usa la maschera d’oro: il segreto beauty per avere una pelle perfetta

I calzini peeling per esfoliare la pelle dei piedi

Comodissimi per godersi un momento di relax e coccole per i piedi, i calzini esfolianti agiscono in profondità idratando la pelle. La particolarità della loro azione è che qualche giorno dopo aver utilizzato i calzini, la pelle vecchia comincia a staccarsi lasciando il posto a quella nuova e morbida. Tra i calzini esfolianti da provare c'è senza dubbio il cofanetto Two Step di Patchology, che contiene i celebri PoshPeel PediCure Peeling, i calzini esfolianti piedi, e Best Foot Forward, la maschera ammorbidente per piedi e talloni. Da provare anche il Peeling per Piedi di Skin Republic, una maschera siero per i piedi che svolge un'azione a livello profondo per ammorbidire, idratare e riparare la pelle secca e screpolata.

Come e quando usare le maschere piedi e i calzini

Durante il periodo estivo, quando i piedi sono spesso a contatto con sabbia, scogli e agenti atmosferici, puoi utilizzare le maschere piedi con maggiore frequenza. I calzini esfolianti che rinnovano la pelle andrebbero utilizzati ogni due o tre settimane per permettere alla pelle di rigenerarsi completamente: inoltre, è bene evitare di effettuare il trattamento quando sappiamo di dover indossare scarpe aperte o avere i piedi nudi, perchè il cambiamento della pelle potrebbe risultare antiestetico con screpolature piuttosto evidenti. Le maschere esfolianti in crema si possono utilizzare anche settimanalmente. Se hai i piedi particolarmente secchi, utilizza anche una maschera idratante per donare maggiore nutrimento alla pelle. Scopri nella gallery tutti i prodotti indispensabili per prenderti cura dei tuoi piedi in estate.