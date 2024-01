Kate Middleton e Meghan Markle, qual è il segreto di bellezza che le accomuna Kate Middleton e Meghan Markle si sono allontanate drasticamente negli ultimi anni ma c’è ancora qualcosa che le accomuna: la passione per lo stesso segreto di bellezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kate Middleton e Meghan Markle potranno anche non essere mai state davvero amiche ma la cosa certa è che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Royal Family britannica. Inizialmente sembravano essere inseparabili, tanto che insieme ai mariti William ed Harry facevano parte dei cosiddetti "Fabolous Four", poi dopo l'addio alla vita di corte dei Sussex sono emerse tutte le verità nascoste dietro quel rapporto di pura apparenza: le due principesse in verità non erano così legate come sembrava, anzi, tra loro c'erano stati non pochi screzi e incomprensioni che hanno creato una frattura insanabile. Al di là delle indiscrezioni vere o presunte, però, Meghan e Kate hanno molto in comune, soprattutto quando si parla di bellezza e stile.

Gli allenamenti healty seguiti da Kate e Meghan

Cosa accomuna Kate Middleton e Meghan Markle? Oltre al fatto che hanno sposato due fratelli eredi al trono, entrando così a far parte della famiglia reale inglese nonostante le loro origini borghesi, condividono anche la passione per tutto ciò che fa bene al corpo e allo spirito, soprattutto lo sport e le attività healty. La prima, però, ama gli allenamenti intensivi, quelli in stile HIIT che permettono di bruciare molte calorie in poco tempo, mentre la seconda preferisce i workout all'insegna del relax, dal pilates allo yoga. In entrambi i casi, però, si tratta di rimedi per tenersi in forma e in salute e, a giudicare dalle loro silhouette impeccabili, permettono di raggiungere dei risultati super desiderabili.

I Fabolous Four

Kate e Meghan, passione ciglia finte

Un'altra passione in comune è quella per i beauty look perfetti: le due principesse usano entrambe le ciglia finte, perfette per donare uno sguardo da diva quando si appare in pubblico agli eventi ufficiali. A rivelarlo è stata la make-up artist inglese Saffron Hughes che, appassionata di tutto ciò che rimanda alla Royal Family, ha rivelato i segreti di stile di Kate e Meghan. Se da un lato la moglie di William va matta per le extension ciglia, il rimedio ideale per chi ha le ciglia naturalmente dritte, corte o indebolite dal mascara, la Duchessa del Sussex preferisce le ciglia finte del brand di lusso Velour Lash Lashes. In quante prenderanno ispirazione da loro e cominceranno a usare i loro segreti beauty per degli occhi da cerbiatte?

