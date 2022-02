Il seno perfetto di Michelle Hunziker: è rifatto o naturale? Il décolleté di Michelle Hunziker è stato ritoccato con la chirurgia o è del tutto naturale? A soddisfare la curiosità dei fan è stata la figlia Aurora Ramazzotti, nella seconda puntata di Michelle Impossible.

A cura di Valeria Paglionico

in foto: Michelle Hunziker, Sanremo 2018

Michelle Hunziker al timone di Michelle Impossible ha dimostrato ancora le sue molteplici doti: recitazione, canto, ballo. Lo spettacolo si è rivelato un grande successo, arrivato in un momento delicato per la conduttrice dal punto di vista personale: dopo 10 ani è finita con Tomaso Trussardi. I due appuntamenti dello show hanno richiesto moltissimo lavoro, proprio perché ricchi di momenti di intrattenimento molto diversi tra loro, che hanno visto la conduttrice in scena assieme a tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della prima puntata l'ex marito e grande amore Eros Ramazzotti, Ilary Blasi, Serena Autieri. Invece nella seconda abbiamo visto Silvia Toffanin, Ghemon, Nina Zilli e sua mamma Ineke, a cui somiglia moltissimo! In entrambe le puntate ha avuto un ruolo importante la figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti. Proprio la 25enne nella seconda puntata ha anche svelato il segreto del décolleté della madre, sempre perfetto come si può vedere nelle sue foto, da quelle degli esordi a quelle più recenti. Chirurgia estetica o merito di Madre Natura? Ecco qual è la verità sul seno di Michelle Hunziker.

Il seno di Michelle Hunziker è rifatto o naturale?

Michelle Hunziker è una delle donne più belle al mondo. Anche se ha superato i 40 anni, ne dimostra molti di meno, vanta una bellezza mozzafiato e un corpo da urlo, tanto che in pochissimi riuscirebbero a credere che ha superato gli "anta" e che ha affrontato tre gravidanze. A lasciare tutti senza parole è stato però il suo seno, messo spesso in mostra con delle maxi scollature e apparso alto, sodo, impeccabile, proprio come se fosse "artificiale".

in foto: Michelle Hunziker nel 2019

Se in molti hanno pensato che fosse semplicemente merito del tape secret, il "rimedio artigianale" consigliato da Kim Kardashian per tenerlo su, alcuni hanno insinuato che si sia servita di un piccolo ritocchino chirurgico. La conduttrice, però, ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla questione. Solo ieri è emerso qualche dettaglio in più sul suo décolleté, ‘colpa' della figlia Aurora Ramazzotti, sul palco di Mission Impossible.

in foto: Michelle Hunziker, Sanremo 2018

Michelle Hunziker ha il seno rifatto: lo svela la figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker ha voluto con sé la figlia Aurora Ramazzotti per entrambe le puntate di Michelle Impossible, lo spettacolo che ha portato in prima serata su Canale 5. In particolare, le due hanno condiviso la scena assieme ad altri ospiti nel momento del Roast Show, dedicato a una bonaria presa in giro, ma comunque piuttosto pungente e cattivella, della padrona di casa. Ovviamente la conduttrice si è messa in gioco con autoironia, ma nel gran finale sua figlia ha rivelato qualcosa che non era mai stato detto prima.

in foto: Michelle Hunziker in bikini, 2021

Aurora Ramazzotti ha detto (difficile dire se in modo pienamente scherzoso o se ci sia un fondo di verità) che Michelle Hunziker ha il seno rifatto. "Non ho mai capito perché non l'hai mai detto, rifarsi le tette dopo tre figli è normalissimo!" ha commentato la 25enne, aggiungendo poi che l'intervento sarebbe stato fatto in occasione di un'altra operazione, al tunnel carpale, così da distogliere in qualche modo l'attenzione e non dare troppo nell'occhio! "Col tutore nessuno si è accorto che ti eri rifatta le tette, un genio!" ha detto Aurora. La conduttrice si è giustificata spiegando: "Voglio vedere te, dopo che t'hanno ciucciato tre figlie, cosa ti rimane!".

in foto: Michelle Hunziker nel 2017

Michelle Hunziker parla del suo seno a Le Iene

Michelle Hunziker ha rilasciato un'intervista esclusiva a Le Iene Show nel 2018, reduce dal Festival di Sanremo dove la sua presenza era stata un successo. In quell'occasione ha parlato, tra le tante cose, anche del presunto seno rifatto. Le è stato chiesto, infatti, se il suo lato B fosse ancora perfetto come nella pubblicità di slip che l'ha resa famosa. Lei ha risposto semplicemente: "Contro la forza della gravità non si può fare niente, quindi è un percorso di accettazione".

Alla stessa domanda, rivolta però in merito al seno, la Hunziker ha preferito non rispondere, lasciando tutti gli spettatori col dubbio. In quel caso si poteva interpretare la non risposta come una sorta di ammissione, come a voler confermare di essersi servita effettivamente della chirurgia estetica per sollevare un po' il décolleté. Ma poteva anche essere solo un modo per chiudere ogni tipo di pettegolezzo. Quanto accaduto a Michelle Impossible ha risollevato la fatidica domanda sul seno proporzionato e sodo della conduttrice, ma dando forse anche la risposta che i più curiosi attendevano.