Il mascara è da cambiare? I segnali per capirlo Sapete che il mascara ha dei tempi di utilizzo decisamente contenuti? Ecco quali sono i segnali per capire che è arrivato il momento di cambiarlo.

A cura di Valeria Paglionico

Ognuno di noi ha una precisa beauty routine che segue quotidianamente prima di uscire: che si punti su dei make-up più o meno marcati, non importa, la cosa certa è che alcuni prodotti sono in assoluto dei must-have e li si può ritrovare praticamente in tutte le borsette del trucco. Un esempio? Il mascara, l'ideale per allungare le ciglia, così da rendere lo sguardo profondo e intenso. La cosa che in molti dimenticano, però, è che quest'ultimo ha dei tempi di utilizzo decisamente contenuti, a meno che non si voglia andare incontro a irritazioni e problemi al viso. Come fare, dunque, a capire quand'è arrivato il momento di cambiare il rimmel?

Quando dura il mascara?

Il mascara è uno dei prodotti di make-up più amati e utilizzati al mondo ma quanto "dura"? Stando alle regole, una volta aperto andrebbe consumato entro un periodo di massimo 2-3 mesi, peccato solo che siano moltissime coloro che continuano a usarlo fino a quando la boccetta non è vuota (e se ne rendono conto solo quando il prodotto smette di avere in suo potere volumizzante). I rischio a cui si va incontro? Irritazioni, orzaioli, congiuntiviti, soprattutto per coloro che hanno gli occhi e la pelle del viso molto sensibile. Entrando in contatto diretto con il volto, infatti, il rimmel risulta potenzialmente molto dannoso, soprattuto dopo la sua "data di scadenza".

Come capire se il mascara è da cambiare

Come capire se il rimmel è da cambiare

Esistono alcuni piccoli segnali per capire quando è arrivato il momento di cambiare il mascara. Se non si ricorda quando lo si è aperto, è necessario analizzare la sua consistenza: quando risulta inaridito e poco cremoso, magari anche con molti grumi, significa che ormai ha superato la sua data di scadenza. Bisogna, inoltre, tenere sotto controllo anche l'odore: nel momento in cui diventa insolito è arrivato al capolinea. Come ultima cosa, un rimmel è da buttare quando "impacchetta" le ciglia, visto che non sta più svolgendo il suo compito in modo impeccabile come dovrebbe. In tutti questi casi il prodotto va sostituito: meglio acquistarne uno nuovo preventivamente piuttosto che andare incontro a fastidiose irritazioni agli occhi.