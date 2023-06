Giulia Salemi svela il suo trucco per applicare il mascara e avere ciglia lunghissime Il mascara è un must degli impeccabili makeup occhi di Giulia Salemi. Ha svelato il segreto delle sue ciglia extra long: un trucchetto per applicare il mascara.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi assieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli ha assistito alla prima di Aida di Giuseppe Verdi: l'Arena di Verona ha portato in scena questo grande classico, uno dei più famosi e apprezzati di sempre, per inaugurare la centesima stagione del Festival lirico. Per l'occasione la coppia ha voluto essere elegantissima, coordinandosi all'insegna del total black. La showgirl sui social ha testimoniato passo passo le fasi della preparazione. Si è truccata da sola, un make-up nude con focus sugli occhi. Ne ha anche approfittato per svelare il trucchetto che usa per avere delle ciglia da cerbiatto.

Come applica il mascara Giulia Salemi

I make-up preferiti di Giulia Salemi sono quelli con labbra nude e focus sugli occhi. È rarissimo vedere sulle labbra della showgirl colori accesi: preferisce le nuance neutre, cercando delle combinazioni matita-rossetto che possano donare volume. Gli occhi sono sempre il punto forte dei make-up, con smokey eyes sfumati o eye liner grafici precisi, che allungano lo sguardo e gli donano profondità e sensualità. In un make-up occhi perfetto non può mancare il mascara e in effetti è un must per Giulia Salemi, che in ogni occasione sfoggia ciglia perfettamente pettinate, incurvate, extra long. Il segreto sta nell'applicazione del mascara.

Giulia Salemi ha svelato il suo trucchetto: "Appena mettete il mascara, col retro di un pennello tenete le ciglia piegate, come fosse un piegaciglia naturale. Io non sono molto brava col piegaciglia, ho sempre paura di staccarmele, quindi dò così la piega. Perché c’è tutto il prodotto e noi gli diamo questa piega naturale verso l’alto. Potete usare anche un cotton fioc se volete".

Giulia Salemi in total black

Mentre per il make-up ha fatto da sola, per l'acconciatura della serata di gala Giulia Salemi si è rivolta all'hair stylist di fiducia Alessandro Ragone, che ha realizzato uno chignon basso con ciocche laterali lasciate libere per incorniciare il viso. La showgirl ha scelto l'eleganza intramontabile del nero: un abito in pizzo con corpetto strapless e gonna con maxi spacco di Atelier Emé (collezione Privé). Una vera diva!