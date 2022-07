I cosmetici in capsule, sfere e perle: il nuovo formato per make up viso, sieri e creme I cosmetici in capsule sono la nuova frontiera del beauty: creme, sieri e fondotinta monodose che si prenderanno cura della tua pelle con un solo gesto. Ecco i nuovi prodotti in sfere e perle da non perdere.

A cura di Federica Ambrogio

Clarins – Milky Boost Capsule

Tra le ultime novità beauty da non perdere ci sono i cosmetici in formato capsule, sfere o perle: dal make up alla skincare, il nuovo formato permette zero sprechi e soprattutto ti garantirà di utilizzare la giusta quantità di prodotto per la tua pelle. Le capsule poi sono biodegradabili e quindi sono inquinerai anche meno. Scopri cosa sono e come utilizzarle: nella gallery abbiamo selezionato per te 10 prodotti da provare, dai fondotinta ai sieri, passando per illuminanti e creme.

I cosmetici in capsule, dal make up alla skincare

Tra le ultime novità ci sono i cosmetici, fondotinta e creme, in capsule e perle. I cosmetici per la cura della pelle di ultima generazione cambiano il loro formato e sempre più spesso si trovano racchiusi in capsule, perle e sfere monodose il cui involucro è biodegradabile. Una pratica innovazione che ti permette di applicare la corretta quantità di prodotto sulla pelle, senza alcuno spreco. In questo formato esistono anche dei comodi fondotinta, perfetti da portare sempre con sè perchè occupano pochissimo spazio e sono pratici da applicare sul viso. Oltre alle capsule esistono anche dei cosmetici in perle si fondono perfettamente con la pelle, creando un effetto completamente naturale.

I cosmetici da provare

Tra i fondotinta in capsule da provare c'è il Milky Boost di Clarins, il primo fondotinta in capsule make-up eco-concepite, con coprenza naturale e finish satinato, per sublimare la luminosità del colorito. La capsula contiene la giusta quantità di fondo ideale per perfezionare l'incarnato ed è pratico anche da portare con sè in valigia o in borsa. Se vuoi provare i fondotinta in versione perle invece, il prodotto che fa per te è Eau de Teint di Chanel: le microsfere di pigmenti incapsulati contengono il 75% di acqua che garantisce un effetto impalpabile e luminoso sulla pelle. Per quanto riguarda la skincare invece, è da provare l'olio struccante di EVE LOM: il Cleansing Oil è il detergente che dissolve ogni traccia di impurità, lasciando la pelle morbida ed elastica al tatto e idratata fino a 12 ore dopo l'uso. Per idratare la pelle invece sarà perfetto Hydrate + Plump Siero Viso in Capsule di ROC: le capsule contengono la perfetta quantità di acido ialuronico in grado di portare l’dratazione dall'interno fino agli strati più superficiali della pelle per il massimo potere rimpolpante. Scopri nella gallery tutti i cosmetici in capsule da provare!