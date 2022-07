Heidi Klum lancia il balayage castano: le sfumature color caffè sono le più trendy dell’estate 2022 Heidi Klum ha cambiato look: per l’estate ha puntato tutto sul balayage castano. Di cosa si tratta? Di una serie di sfumature sui toni del caffè capaci di aggiungere una incredibile luminosità al viso.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai entrata nel pieno e, complici le ferie sempre più vicine, è arrivato il momento di pensare al look da sfoggiare in vacanza, così da apparire glamour e chic. Le star danno sempre grandi ispirazioni quando si parla di stile ed è per questo che vengono prese spesso come esempio in fatto di mode e tendenze. L'ultima ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata Heidi Klum: sui social è più attiva che mai e è proprio sul suo profilo che ormai da diversi giorni ha lanciato il colore di capelli must di stagione. Di cosa si tratta? Del balayage castano con delle adorabili sfumature al caffè: ecco a chi sta bene il colore e qual è l'effetto sul viso.

Il nuovo look di Heidi Klum

Heidi Klum ha cambiato colore di capelli: dopo aver sfoggiato per anni una chioma biondissima in pieno stile diva, ora ha rivoluzionato la sua immagine con un trend all'insegna della dolcezza. Ha puntato su un balayage che ricorda le nuance del gelato al caffè, è castano ma è contraddistinto da ciocche chiare e scure che si fondono l'una con l'altra. A fare la differenza sono delle pennellate leggermente più dark che fuoriescono dalla nuca, utili a dare vita a un impeccabile effetto chiaroscuro sulle lunghezze. La modella ha lasciato le radici del suo colore naturale, il biondo scuro, così da aggiungere un ulteriore tocco di luminosità al viso.

Heidi Klum col balayage caramello

Come sfoggiare le sfumature caffè in modo impeccabile

Come portare il balayage al caffè? L'ideale è puntare tutto su una piega ondulata in stile Venere, così da creare una "cornice" intorno al viso e illuminarlo in modo naturale. L'unica regola da rispettare quando si segue la mania è abbinare le ciocche chiare e brillanti a una tinta molto più scura. I toni devono essere scelti in base all'incarnato, dunque sarebbe bene affidarsi a un esperto per ottenere un risultato impeccabile. È però fondamentale che la tinta scura venga stesa solo su pochissime ciocche, l'obiettivo è infatti quello di non eccedere con l'effetto a contrasto e dare tridimensionalità alla chioma senza rendere la nuance innaturale.