Eyeliner oro: la tendenza per il make up di fine anno Il make up di tendenza per la fine dell’anno si veste di sfumauture dorate con matite e eyeliner che definiscono e illuminano lo sguardo: scopri i look e i prodotti da provare.

A cura di Federica Ambrogio

Il make up di fine anno è dorato: protagonisti eyeliner e matite occhi che definiscono e illuminano lo sguardo con un tocco di colore e luce. Dagli eyeliner grafici alle matite sfumate, il trucco per festeggiare gli ultimi giorni dell'anno e anche per la notte di Capodanno si veste di oro. Scopri nella gallery tutti i prodotti da provare e i look da copiare per il trucco delle feste!

Tendenza eye liner oro

Il trucco più trendy del momento è dorato: al centro dell'attenzione eyeliner e matite che definiscono lo sguardo regalando luce e luminosità. Dai make up più estrosi e scintillanti a quelli più soft e sobri, il protagonista dei look di fine anno è la palette delle sfumature dell'oro, da quello caldo e avvolgente che valorizza anche gli occhi scuri a quello più delicato con sfumature champagne che dona particolarmente a chi ha gli occhi chiari, come ad esempio le iridi azzurre o verdi. Matite e eyeliner da utilizzare da soli oppure in abbinamento a ombretti della stessa nuance oppure in abbinamento a colori più scuri e intensi per giocare con i contrasti. Per chi ama ad esempio i look grafici sarà perfetto l'abbinamento tra un eyeliner dorato o con glitter oro e il classico eyeliner nero, per dare allo stesso tempo intensità e luce allo sguardo. Perfetto anche il reverse eyeliner, da creare con l'eyeliner dorato nella rima ciliare inferiore del'occhio.

Eyeliner e matite da provare

Per creare un look bicolor intenso e magnetico sarà perfetta la Hollywood Exagger Eyes Liner Duo di Charlotte Tilbury, una matita due in uno che da un lato ti permette di dare luce allo sguardo con le tonalità dell'oro e dall'altro di definire lo sguardo con un nero intenso e magnetico. Per chi vuole invece creare un eyeliner grafico sarà ideale l'Artiliner di Lancôme, l'eyeliner che grazie alla sua punta morbida e all'alta concentrazione di pigmenti, regala un trucco intenso e una tenuta perfetta. Per chi ama invece i glitter l'eyeliner ideale per seguire la tendenza è Heavy Metal di Urban Decay l'eyeliner glitterato che si può applicare da solo per un effetto delicato e luminoso o in abbinamento a ombretti e eyeliner a contrasto per un effetto più intenso e scintillante.