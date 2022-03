Eyeliner colorato: il make up più trendy della primavera 2022 è pop e geometrico Non ci sono dubbi: l’eyeliner colorato è il make up look più trendy della primavera 2022. Da Chiara Ferragni ad Hailey Bieber c’è chi sceglie sfumature fluo e chi punta sui colori metallici.

A cura di Federica Ambrogio

Dal palco di Sanremo dove gli eyeliner sono stati al centro dell'attenzione fino alle FashionWeek: il protagonista delle tendenze make up della primavera 2022 è l'eyeliner colorato. Fluo, pop e vivace, dal bianco fino al verde lime, passando per blu elettrico, fucsia e arancione. Non c'è limite alla fantasia né per quanto riguarda la forma né per il colore. Abbiamo selezionato per te alcuni look tra i più belli indossati dalle star e gli eyeliner da provare per replicare il trucco più trendy della primavera.

L'eyeliner della primavera 2022 è colorato

Non ci sono dubbi: il make up più trendy per la primavera 2022 è con l'eyeliner colorato. Da Chiara Ferragni che lo sceglie verde lime fino al palco dell'Ariston dove Lorena Cesarini ha scelto una linea geometrica rosso fuoco la tendenza parla chiaro. C'è chi sceglie il blu elettrico come l'ultimo make up indossato proprio da Chiara Ferragni, chi punta sul viola intenso come Paola Di Benedetto o ancora chi gioca con l'effetto metallico come Hailey Bieber: non ci sono regole per il colore dell'eyeliner della primavera 2022 che si può scegliere per esaltare il colore dell'iride oppure in abbinamento all'outfit. Si può giocare con eyeliner più sottili ed eleganti oppure con linee geometriche più spesse ed audaci, effetto matt oppure glitter.

Tutti gli eyeliner da provare

I prodotti da provare per ricreare il make up look più trendy della primavera 2022 sono tantissimi: per chi preferisce la versione in gel da applicare con un pennellino è perfetto ad esempio il Chromaline di MAC, disponibile in tantissime varianti di colore: dalle più classiche come il blu e il verde scuro fino ai colori primari come il celeste, il giallo e il rosso. Chi predilige invece gli eyeliner in penna potrà provare il Diorshow On Stage Liner di Dior, dalla punta ultra precisa. Se invece preferisci creare la tua linea con le matite potrai utilizzare il nuovo Norvina Chroma Stix di Anastasia Beverly Hills dal colore intenso e vibrante oppure la MicroLiner Ink di Shiseido. Scopri tutti i cosmetici perfetti per replicare il look più amato dalle star nella gallery.