Errori da non fare quando lavi i capelli, la tricologa: “Attenzione a shampoo con troppa schiuma, l’acqua calda non fa male”

Quali sono gli errori più comuni che si fanno durante lo shampoo? Acqua troppo calda, prodotti che fanno molta schiuma, quantità generose di balsamo. Abbiamo intervistato Valentina Visintini Cividin, chirurga plastica ricostruttiva ed estetica, esperta in tricologia presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano: ecco quali sono i miti che ha sfatato.

Fare lo shampoo è tra le attività comuni che tutti noi compiamo regolarmente nella nostra quotidianità ma spesso, senza neppure saperlo, commettiamo dei terribili errori che rischiano di rovinare sia i capelli che il cuoio capelluto. Usare prodotti troppo aggressivi, passare la piastra sui capelli bagnati o strofinare la chioma con l'asciugamani: in alcuni casi si tratta di abitudini sbagliate, in altre di semplici miti da sfatare. Valentina Visintini Cividin, chirurga plastica ricostruttiva ed estetica, esperta in tricologia presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, ha spiegato a Fanpage.it quali sono consigli da seguire durante lo shampoo per evitare danni ai capelli.

Quali sono i prodotti che danneggiano i capelli

Valentina Visintini Cividin ha spiegato che per comprendere in che modo i capelli possono essere danneggiati da trattamenti e prodotti è importante comprenderne la struttura. "Il capello è fatto a strati: dall'esterno all'interno c'è la cuticola, che regola ciò che entra ed esce, la corteccia, che dà una protezione dai fattori ambientali (che viene danneggiata da tinte e decolorazioni), mentre la parte più interna è quella midollare", ha dichiarato la dottoressa. I danni, dunque, vengono creati dai prodotti che agiscono sulla corteccia, quindi le decolorazioni, le permanenti, le lisciature, che contengono sostanze chimiche che vanno a denaturale le caratteristiche del capello.

Quali shampoo usare per evitare di rovinare i capelli

Lo shampoo, invece, va ad agire sugli strati più superficiali del capello ma è importante non incappare in un errore comune: scegliere il prodotto che fa più schiuma, credendo che lavi meglio la chioma. La dottoressa Cividin ha dichiarato: "Gli shampoo più delicati sono su base lipidica, quindi non fanno schiuma. Purtroppo molto spesso il pubblico non ama tantissimo questo prodotto perché pensano che, non facendo schiuma, non lavi bene. Quelli che, invece, fanno schiuma possono essere più aggressivi perché contengono una sostanza chimica, il sodio laurilsolfato, che va a disidratare i capelli e anche il cuoio capelluto. Più schiuma fa lo shampoo, più può causare un'irritazione del cuoio capelluto o seccare le lunghezze".

Usare maggiori quantità di balsamo migliora la struttura del capello?

Pettinare i capelli prima o dopo l'applicazione dello shampoo non fa alcuna differenza. Se la cuticola è alterata dai nodi, lo è sia da asciutta che da bagnata: per rendere il capello più pettinabile è importante applicare semplicemente il balsamo. La tricologa Cividin ha spiegato che: "Il balsamo e le maschere migliorano la brillantezza e facilitano la pettinabilità del capello perché favoriscono la lubrificazione. Lavorano sulla parte più superficiale, riducendo la permeabilità all'acqua del capello e rendendolo meno poroso". Quali sono i balsami? Quelli che contengono siliconi, che rendono i capelli più lucidi e robusti. In alternativa si possono usare l'olio di avocado, di jojoba, di argan. È importante, infine, sottolineare che l'azione protettiva del balsamo non aumenta se se ne applica di più, semplicemente si va ad appesantire il capello con del materiale che non serve.

Strofinare i capelli con l'asciugamano non fa male

Quali sono i miti da sfatare sullo shampoo? Innanzitutto non è vero che utilizzare l'acqua troppo calda per fare lo shampoo rovina i capelli. La dottoressa Cividin ha spiegato che il danno termico avviene sopra i 95 gradi ma è chiaro che nessuno lava la chioma con l'acqua bollente. Piuttosto a essere dannosi sono gli strumenti per l'asciugatura, prima tra tutte la piastra, che non va mai utilizzata sui capelli bagnati perché distrugge lo strato di cheratina. Tra i miti da sfatare c'è anche quello secondo cui strofinare troppo energicamente la cute la danneggerebbe. Certo, potrebbe essere irritante ma a infiammare maggiormente le ghiandole sebacee del cuoio sono soprattutto i prodotti chimici e i lavaggi frequenti. L'ultima "leggenda" sugli errori da evitare durante lo shampoo? Strofinare i capelli bagnati con l'asciugamano non fa male e non ha alcun effetto sulla loro struttura.