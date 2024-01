Dua Lipa sfoggia un nuovo look biondo platino per il suo debutto al cinema Dua Lipa sfoggia un caschetto per il suo primo film da protagonista: ecco il nuovo hairstyle della cantante britannica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il nuovo look di Dua Lipa

Nuovo anno, nuovo look. Dua Lipa, da poco tornata sulla scena musicale con il singolo Houdini, ha stupito i fan con un nuovo hairstyle super glamour, postato sul suo profilo Instagram, in uno dei suoi primi scatti del 2024. Il drastico cambio di capelli arriva in concomitanza con l'uscita del film Argylle – La super spia, che segna il debutto come attrice protagonista della cantante britannica.

Dua Lipa e Herny Cavill in Argylle – Foto Apple Tv

Dua Lipa bionda per il suo debutto in Argylle – La Super Spia

Dua Lipa sbarca anche al cinema. La pop star, dopo il cameo in Barbie di Greta Gerwig, si prepara a debuttare con un ruolo da protagonista sul grande schermo. Infatti, il 1 febbraio uscirà Argylle – La Super spia, il film prodotto da Apple Studios nel quale la 28enne recita accanto a Henry Cavill, Samuel L. Jackson e John Cena. Per il ruolo di LaGrange, Dua Lipa ha cambiato in modo drastico e dirompente il proprio taglio di capelli optando per un bob biondo platino. Come si può notare anche dal poster del film, il personaggio di Dua Lipa sfoggia un caschetto biondo ghiaccio.

Dua Lipa

In realtà, come rivelato dalla cantante stessa si tratta di una vecchia foto tratta dal set del film, quando la troupe di hairstylist e make up artist ha svolto le prove per scegliere la pettinatura e il trucco adatto per la cantante. Per promuovere l'arrivo in sala di Argylle – La Super spia, Dua Lipa ha riproposto questo vecchio scatto facendo ipotizzare ai fan un nuovo cambio di colore. La diva, infatti, ama giocare con gli hair look e, per celebrare l'inizio di un nuovo percorso musicale, ha da poco scelto un rosso mogano per i suoi capelli.

Il bob biondo di Dua Lipa

L'acconciatura bionda, dunque, è solo un vecchio ricordo. Negli scatti postati su Instagram, Dua Lipa mostra anche il makeup scelto per il suo personaggio nel film, tutto sui toni freddi del blu, in perfetto abbinamento con l'hairstyle biondo ghiaccio. L'ombretto shimmering blu notte fa risaltare gli occhi color nocciola della diva e il bob biondo platino.

La locandina di Argylle con Dua Lipa