Cubetti di ghiaccio con latte e miele: il tutorial per avere una pelle di porcellana spopola sui social Volete una pelle di porcellana? Potete ispirarvi alla cosmetica coreana seguendo un tutorial che ta spopolando sul web. Tutto quello che serve è semplicemente latte e miele.

A cura di Valeria Paglionico

I social non vengono più utilizzati semplicemente per rimanere in contatto con le persone care, sono ormai delle piattaforme su cui utenti più o meno esperti si divertono a postare i video e i tutorial più svariati. Alcuni di questi, poi, si rivelano super utili nella quotidianità. Il settore beauty, in particolare, è stato invaso dagli influencer che con i loro consigli di skincare provano a diventare famosi e virali. L'ultima mania che spopola su Instagram e TikTok? Seguire una beauty routine ispirata alla cosmetica coreana, così da vantare una pelle luminosa, compatta e levigata come quella delle bambole di porcellana.

Come avere una pelle luminosa e compatta

La cosmetica coreana è un vero e proprio portento quando si parla di cura della pelle, tanto che la K-beauty viene letteralmente osannata. Come fare ad avere l'ambita glass skin con dei rimedi fai da te? La soluzione arriva dai social, dove sono moltissimi i tutorial che spiegano come rendere la pelle luminosa e compatta come quella dei giovani coreani. Tutto quello che serve per ottenere un risultato impeccabile è del latte e del miele, che devono essere mixati e trasformati in cubetti di ghiaccio. Vanno poi applicati direttamente sulla pelle detersa in precedenza, così che, sciogliendosi, i nutrienti vengano assorbiti dagli strati cutanei.

Gli effetti del latte e miele sulla pelle

Il risultato? I cubetti di ghiaccio con latte e miele contrastano i punti neri e rendono il viso liscio e raggiante, stimolando la microcircolazione e l'attività cellulare. Prima di risciacquare bisogna aspettare mezz'ora con il prodotto in posa, magari massaggiando il viso con la punta delle dita, così che tutti i nutrienti possano penetrare a fondo e rimuovere le impurità, rendendo la pelle vellutata. Il motivo per cui questo originale metodo funziona è molto semplice: il latte è ricco di vitamine, sali minerali e antiossidanti che hanno un effetto nutriente ed esfoliante sulla pelle, mentre il miele idrata e controlla naturalmente la produzione di sebo.