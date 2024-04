Cosa sono le face mist: i benefici delle acque rinfrescanti che si vaporizzano sul viso

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Si chiamano face mist e sono diventati in breve tempo un must have degli appassionati della beauty routine. In realtà questi spray hanno conquistato anche chi di solito presta poca attenzione alla skincare, perché sono facili da applicare e da portare con sé fuori casa: sono una piccola coccola quotidiana da concedersi velocemente in ufficio, o mentre si è in treno. Come suggerisce il termine, si tratta di una "nebbiolina per il viso", che viene spruzzata sulla pelle per donare idratazione e sollievo istantanei.

Cosa sono le face mist

Probabilmente vi sarà capitato di sedere in aereo e vedere il passeggero accanto a voi tirare fuori dalla borsetta uno spray, vaporizzandone il contenuto sul viso. Ecco, probabilmente stava usando una face mist. Il prodotto arriva dritto dalle skincare routine coreana: in Oriente prestano moltissima attenzione alla cura della pelle, seguono rigorosi step e si affidano a prodotti d'eccellenza, che hanno conquistato anche l'Occidente. Proprio sugli aerei, le hostess asiatiche sono solite ricorrere a questo prodotto per alleviare i fastidi dell'aria condizionata. Ma è solo uno dei tanti utilizzi possibili di queste acque per il viso. Si tratta di nebbioline dalla texture leggerissima. Alcune tipologia in commercio, invece, sono in formula bifasica, una idratante e una nutriente. In questo caso il prodotto va agitato bene prima dell'uso, così da miscelare i due strati; poi si procede con la nebulizzazione. Il fatto di avere un utilizzo pratico e immediato ha fatto la loro fortuna, perché sono comode anche da portare in viaggio, così da averle sempre a portata di mano in borsa.

La differenza tra face mist, tonico e acqua termale

A differenza delle acque termali, che contengono sali minerali e hanno funzione prevalentemente lenitiva, le face mist contengono principalmente ingredienti idratanti. Ecco perché sono indicate soprattutto per le pelli secche o che, in particolari condizioni (come l'aria condizionata appunto) tendono a dare quella spiacevole sensazione di pelle che tira. Possiedono un alto potere rinfrescante, quindi soprattutto d'estate sono un alleato contro il caldo che brucia sulla pelle. Possono contenere estratto di aloe, tea tree oil, olio di cocco, attivi antiossidanti, vitamine. Quelle di ultima generazione sono ottime anche per chi trascorre molto tempo a pc o davanti a device tecnologici, andando a contrastare gli effetti negativi della luce blu sulla pelle e i segni dell'invecchiamento cutaneo precoce. La face mist è diversa anche dal tonico. Quest'ultimo, infatti, non ha potere idratante: serve a rimuovere i residui di make up e riequilibrare il ph della cute dopo la detersione.

Quando usare lo spray

La praticità del prodotto lo rende facile da portare con sé in ogni momento: ne esistono anche diverse versioni mini o travel size. Molti, infatti, lo usano in ufficio, durante un viaggio, quando si fanno avanti particolari esigenze o c'è bisogno di un tocco di freschezza sul viso. Sono diventate virali quando era d'obbligo la mascherina, per contrastare la cosiddetta maskne e dare un po' di sollievo alla pelle, impossibilitata a respirare. Ma le face mist sono perfette da usare anche al mattino appena svegli, per contrastare i gonfiori, ppure per fissare il make up prolungandone la tenuta e attenduandone l'effetto "polveroso". Sono perfette quando ci si espone al sole, al cloro e al sale marino, ma senza dimenticare di applicare un'adeguata protezione in crema contro i raggi UV. Si possono nebulizzare anche per attenuare rossori e piccole irritazioni.