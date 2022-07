Come vestirsi se si hanno i capelli biondi: colori da scegliere e abbinamenti da provare Quali sono i colori che valorizzano al meglio chi ha i capelli biondi? Dal bianco ai metalizzati, passando per rosa, azzurro e rosso: scopri tutte le sfumature da indossare!

A cura di Federica Ambrogio

Hai i capelli biondi e non sai che vestiti indossare per essere ancora più luminosa? Alcune sfumature sono in grado di esaltare non solo il capello biondo, ma di rendere radiosa anche la tua pelle. Scegli la sfumatura più adatta in base alla tua stagione armocromatica per valorizzare al meglio il tuo incarnato: tra i colori ideali c'è senza dubbio il bianco, ma anche i colori pastello e quelli più accesi e luminosi come il celeste e l'azzurro, fino ad arrivare ai colori metallici. Nella gallery abbiamo raccolto alcuni dei look più belli indossati dalle star, da Chiara Ferragni a Jennifer Lawrence, e alcuni capi da non lasciarsi sfuggire.

Il blu elettrico e l'azzurro

Le sfumature del blu e dell'azzurro sono perfette per valorizzare chi ha i capelli biondi: le sfumature più chiare e brillanti come il celeste, il carta da zucchero e l'azzurro saranno ideali soprattutto per chi ha gli occhi chiari, mentre il blu più scuro è perfetto anche per chi ha gli occhi scuri. Nuance da non sottovalutare il blu elettrico, luminoso e vivace.

Il rosso acceso e il bordeaux

Tra le sfumature da non perdere se hai i capelli biondi c'è la gamma dei rossi: il rosso accesso e brillante è il colore ideale per esaltare anche le carnagioni più chiare. Se la tua pelle è ambrata scegli un rosso corallo, mentre se la tua carnagione è rosata punta sui rossi violacei come il rosso ciliegia e lampone. Per un look elegante e sofisticato è perfetto anche il bordeaux.

Gigi Hadid in bordeaux

Le sfumature del rosa

Tra i colori da indossare se hai i capelli biondi non poteva di certo mancare il rosa: dal rosa pastello al malva, passando per il ciclamino fino al fucsia: le sfumature del rosa sono ideali per esaltare il tuo incarnato se i tuoi capelli sono biondi e luminosi. Se la tua carnagione è fredda punta sui rosa delicati e lunari, mentre se hai un sottotono caldo potrai puntare anche sul rosa salmone.

I colori metallici

Anche i colori metallici sono perfetti per chi ha i capelli biondi: attenzione però alle sfumature. L'oro è un colore perfetto quando è abbinato ai capelli biondi dalle sfumature calde, come il miele, i toni ambrati e dorati. L'argento sarà invece perfetto se abbinato ai biondi più lunari, come il platino e i biondi freddi.

Heidi Klum in argento

Il bianco candido e l'avorio

Tra i colori da indossare se hai i capelli biondi c'è anche il bianco, elegante e sofisticato. Attenzione anche in questo caso alla sfumatura: il bianco candido e ghiaccio sarà perfetto per le carnagioni fredde con i capelli lunari, mentre il panna e l'avorio saranno ideali per esaltare le carnagioni calde con i capelli dorati e miele.