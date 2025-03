Colori unghie piedi per la primavera 2025: i colori e le pedicure di tendenza

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2025 si avvicina e volete essere pronte per accoglierla con stile? Potete partire dalla pedicure, un dettaglio essenziale per completare i look con un tocco glamour. Con l'arrivo del sole e delle temperature miti capita, infatti, di rimanere a piedi nudi, magari durante un aperitivo al parco o in riva al mare. È proprio in casi come questi che non bisogna lasciarsi cogliere impreparati. Nude, tinte pastello e ciliegia: ecco quali sono i colori di tendenza, gli smalti da avere e le idee da imitare.

La pedicure mocha mousse per la primavera 2025

Per andare sul sicuro in fatto di tendenze, anche quando si parla di pedicure, sarebbe bene puntare sul mocha mousse, il colore del 2025 secondo Pantone.

Mocha mousse

Complice il fatto che in primavera le temperature non sono ancora elevatissime, si può optare anche per dei toni scuri del marrone, dal cioccolato al caramello. Naturalmente risultano essere perfette anche le nuance più chiare e calde, l'importante è scegliere una tonalità che si adegui all'incarnato "non abbronzato".

Pedicure aranciata

Pedicure pastello per la primavera

I colori pastello sono il simbolo della primavera per eccellenza e anche quest'anno tornano in gran voga. Chi intende essere sempre sul pezzo anche con la pedicure, dunque, deve puntare su smalti di queste nuance, dal rosa confetto al verde mela, fino ad arrivare al giallo, al lilla e all'arancio. Il risultato sarà molto originale e soprattutto super glamour.

Pedicure rosa

Primavera 2025, la pedicure burgundy e ciliegia

Il colore di smalto perfetto per affrontare la primavera con stile? Il bordeaux, dal burgundy al ciliegia. Si tratta di una nuance che si adegua sia alle giornate ancora fredde, sia a quelle dove il sole caldo spinge a rimanere a piedi nudi, dunque l'ideale per sfoggiare sempre un tocco glamour nel look a prescindere dalle temperature. Come se non bastasse, quando si parla di questa tonalità, si può tranquillamente abbinare manicure e pedicure senza risultare poco trendy rispetto alle mode stagionali.

Pedicure bordeaux

Gli smalti nude per la pedicure primaverile

Chi non ha intenzione di osare in primavera, stagione in cui nella maggior parte dei casi i piedi vengono tenuti ancora molto coperti, può scegliere una semplice pedicure nude. Bianco latte, rosa cipria, beige che vanno nell'arancio o un velo di smalto trasparente: questa nuance sono l'ideale per coloro che intendono rimanere fedeli a uno stile minimal nell'attesa che "esploda" una coloratissima estate.

Pedicure nude

French pedicure per la primavera 2025

Un'ottima alternativa alla pedicure nude è il classico french. Certo, richiede delle unghie curatissime anche in primavera, ma l'effetto fashion è assicurato. Si può optare per la versione tradizionale con smalti bianco latte e bianco gesso oppure per quella con le punte in nuance pastello, il risultato sarà sempre super glamour.

French pedicure